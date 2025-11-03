En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Murió la reconocida actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar, a los 89 años

Murió la reconocida actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar, a los 89 años

"Mi increíble heroína y mi gran regalo como madre falleció esta mañana en su casa de Ojai, California, conmigo a su lado", aseguró su hija, la reconocida actriz Laura Dern.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de nov, 2025
La actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar y madre de la intérprete Laura Dern.
La actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar y madre de la intérprete Laura Dern.
AFP

