Influencer colombiano llevó a grupo de abuelos a conocer el mar antes de Navidad

Julián Pinilla, también conocido como 'El chico de la ruana', es un creador de contenido colombiano que ha destacado entre los influencers del país por exaltar la cultura boyacense a través de sus videos y también ayudar a personas y animales que lo necesitan. A pocos días de Navidad, el joven decidió tener un gran acto con más de 50 abuelitos.

Para muchas personas conocer el mar es un sueño difícil de cumplir. Es por eso que Pinilla se fue a Ráquira, Boyacá, donde eligió aun grupo de 55 abuelitos para llevarlos a conocer el mar antes de que acabe 2025. Como acostumbra, el influencer se les acercó y les dijo: "Si no se mueven los llevo a conocer a todos el mar".

Afortunadamente, todos los adultos mayores cumplieron el reto y se ganaron el viaje. Lo más curioso es que cuando Julián Pinilla preguntó si alguno de ese grupo ya conocía el mar y ninguno de ellos respondió.



Así fue la reacción de los abuelos al conocer el mar

Aunque revelaron que estuvieron a punto de perder el vuelo, lograron abordar a tiempo para que los 55 adultos y el influencer llegaran a La Guajira. Allí, el viaje no solo se trataría de que los abuelos conocieran el mar, sino también de que vivieran experiencias increíbles conociendo la cultura y tradiciones de los habitantes.



En la primera noche, los abuelitos vivieron un gran momento de diversión jugando bingo, juego en el que uno de ellos se ganó un televisor. Al día siguiente los llevó a Manaure. "Este es un paseo muy impresionante que ninguno de nosotros pensaba tener. Aquí conseguimos hasta novia", señaló uno de los abuelos invitados por el influencer. También los llevó a bailar bailes típicos de la región.



Finalmente, llegó el momento de que los invitados del influencer conocieran el mar, en el que se vieron caras de sorpresa y algunas lágrimas de felicidad. "Una hermosura, este es un sueñol que teníamos pero nunca lo habíamos cumplido"; "La hemos pasado muy bien"; "Esto es una bendición de Dios", expresaron algunos de los abuelitos.

En otros clips del video compartido se puede ver a los invitados nadando, jugando en la arena y el mar, compartiendo, bailando y disfrutando mucho más.

"Verlos tan felices, como niños frente al mar🌊♥️, me recordó algo muy sencillo: que a veces uno se acostumbra tanto a la vida, que se le olvida disfrutarla. Feliz Navidad Sumercé", escribión Pinilla en una publicación que hizo con varias fotos de la experiencia con los abuelitos en La Guajira.

En los comentarios, muchos internautas celebraron y aplaudieron la decisión de Julián Pinilla de cumplirle el sueño a estos abuelitos de conocer el mar. "De verdad que si es un gusto y un placer seguir a este tipo de personas"; "Estoy tan feliz por los abuelos, que me sentía estar allá disfrutando"; "Este joven nos devuelve la esperanza en nuestro país"; "Este video es uno de los más hermosos que he visto. Dios te siga llenando de vida para hacer felices a los demás", se lee en algunas de las reacciones.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL