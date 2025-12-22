En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Influencer colombiano llevó a grupo de abuelos a conocer el mar antes de Navidad

Influencer colombiano llevó a grupo de abuelos a conocer el mar antes de Navidad

El video de 'El Chico de la Ruana' ya se hace viral en redes sociales y saca lágrimas de felicidad a más de un internauta.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de dic, 2025
Influencer abuelitos en el mar
Julián Pinilla le cumplió el sueño a más de 50 abuelitos de conocer el mar -
Foto: Video

