En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Habilitan nuevas localidades para Bad Bunny en Medellín: estos son los precios

Habilitan nuevas localidades para Bad Bunny en Medellín: estos son los precios

Fanáticos de Bad Bunny que no alcanzaron entradas para las tres fechas en Medellín ahora tienen una nueva oportunidad.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Bad Bunny
Bad Bunny estará en Medellín en enero de 2026 -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad