Habilitan nuevas localidades para Bad Bunny en Medellín: estos son los precios

Los tres conciertos de Bad Bunny en Medellín anunciados para inicios de 2026 fueron todo un éxito en ventas, dejando a varios fanáticos sin la posibilidad de adquirir entradas. Faltando cerca de un mes para los espectáculos, los organizadores han anunciado nuevas localidades en las tres fechas.

El cantante puertorriqueño estará de regreso en Colombia con su gira mundial del álbum 'Debí tirar más fotos' y para este esperado reencuentro con el público colombiano decidió ofrecer tres noches de conciertos en la capital antioqueña. Los espectáculos serán los días 23, 24 y 25 de enero.



Nuevas localidades de Bad Bunny en Medellín

Stage Eventos y Ticketmaster anunciaron que, desde este 22 de diciembre y hasta agotar boletería, se habilitaron dos nuevas localidades en en Atanasio Girardot para las tres fechas de Bad Bunny.

Según detallaron las nuevas boletas disponibles serán en gradería numerada por aforo técnico y estarán ubicadas muy cerca del escenario. Se llamarán: Los vecinos y Pits A y B. El precio de las boletas, con servicio incluido, es de $2'500.000 y ya están disponibles en la página de Ticketmaster.



El gran regreso de Bad Bunny a Colombia

La última vez que Bad Bunny se presentó en Colombia fue en noviembre de 2022, como parte de su gira World’s Hottest Tour. Ofreció dos conciertos en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, los días 18 y 19 de noviembre, y una presentación adicional en Bogotá el 20 de noviembre de 2022. Por este motivo, los fanáticos del puertorriqueño todavía no descartan que próximamente anuncie un show en la capital del país.

En esta ocasión, Bad Bunny promete a sus fanáticos colombianos uno de los eventos más grandes del próximo año, tanto en Colombia como en los demás países confirmados. Con esta gira, el puertorriqueño reafirma su posición como el artista latino más influyente del mundo, convirtiéndose en el primero en encabezar una serie de conciertos en estadios a nivel global, que incluirá paradas en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

La gira será una celebración del exitoso sexto álbum de estudio del artista, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', que debutó en el #1 del Billboard 200 y ha mantenido un sólido desempeño en las listas musicales globales. Esta gira "dará vida al álbum, sumergiendo completamente al público en su universo y celebrando la esencia y la cultura de la herencia puertorriqueña", se informó en el comunicado de prensa oficial del evento.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL