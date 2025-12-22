Yeferson Cossio es hospitalizado por problemas en el corazón: "Casi me muero"

Luego de dos días sin aparecer en sus redes sociales, Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores al reportarse desde una camilla de hospital, mientras lo abrazaba su novia Carolina, quien estaba llorando. El influencer reveló que ha pasado estos días hospitalizado, luego de haber atravesado algunos problemas de salud que afectaron su corazón.

Aunque el creador de contenido no reveló muchos detalles sobre lo ocurrido, sí relató a sus 12,4 millones de seguidores que este 22 de diciembre será sometido a una intervención en su corazón, motivo por el que pidió que le envíen sus mejores deseos.



¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

"Llevo dos días hospitalizado", empezó diciendo el famoso y reveló que "casi me muero porque me falló el corazón". Mientras Cossio hablaba, su novia lloraba sobre su pecho, mientras su hermana Cintia Cossio también lo acompañaba en la habitación, mirando por la ventana.

El influencer indicó que su hermana estaba "enojada" porque lo culpaba por lo ocurrido. Agregó que estaba a menos de una hora de ingresar a una sala de cirugía para una intervención "chiquita" en el corazón. "Todo va a salir bien", concluyó él.



Yeferson Cossio escribió en la publicación: "Llevo 2 días en el hospital, tengo fallas en el corazón. 😞 Ya voy a entrar a una pequeña intervención en el corazón, mándenme sus bendiciones". El video rápidamente se hizo viral y, efectivamente, empezó a recibir buenos deseos de sus seguidores.



"Bendiciones y ojalá te mejores pronto"; "Tú puedes con todo siempre lo haz demostrado, con esto vas a poder también"; "Yefito muchas bendiciones Dios lo bendiga, mejórate pronto que nos gusta verte bien alegre y contento"; "Si Cintia dice que es tu culpa, le creo. Cuídate y no hagas sufrir a los que te aman"; "Mejórate parcero, en manos de Dios y de los médicos, todo saldrá bien", le escribieron varios internautas.

Cintia Cossio, por su parte, publicó una historia de Instagram anunciando a sus seguidores que no pudo realizar una actividad que tenía planeada con ellos porque tuvo que tomar un vuelo de urgencia para acompañar a su hermano en este momento.

"Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable. Dependiendo de cómo vaya todo mañana, retomo las actividades con la ayuda de Dios", escribió la también creadora de contenido.

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, y Gisela Castaño, su otra hermana, publicaron fotos junto al influenciador deseándole lo mejor en la intervención y asegurando que "todo va a estar bien".



Yeferson Cossio y su problema con las drogas

Recientemente, durante una entrevista con el programa La Red, de Caracol Televisión, el creador de contenido confesó que a pesar de consumir sustancias psicoactivas desde los 18 años, nunca llegó a desarrollar una adicción. “Yo he tenido muchos problemas con las drogas, pero no de adicción, a mí el cuerpo nunca me ha pedido nada”, aseguró.

Según explicó, su consumo era esporádico y más por curiosidad que por necesidad. Probó varias sustancias, pero incluso el cigarrillo le resultaba poco atractivo. “Yo lo hacía por ocioso, por decir ‘uy, se siente rico’”, relató.

Cossio reveló que una situación familiar fue determinante para alejarse por completo de este comportamiento. Contó que lleva nueve meses sin consumir, luego de ver el impacto emocional que su conducta tenía en las personas que más quiere. “Están muy mal... yo creo que toqué el punto de ver a Cintia (su hermana) llorando por mí... luego mi mamá diciendo que estaba orando mucho para que yo lo dejara”, relató. También mencionó que, aunque su novia no estaba de acuerdo con su consumo, lo aceptaba porque así lo conoció.

