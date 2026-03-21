Murió Nicholas Brendon, recordado actor de la emblemática serie Buffy la Cazavampiros, a los 54 años

El actor estadounidense Nicholas Brendon, reconocido por su papel en la icónica serie Buffy la Cazavampiros y por su participación en Criminal Minds, falleció a los 54 años, según confirmó su familia en un comunicado oficial difundido el 20 de marzo de 2026.



De acuerdo con el pronunciamiento, el actor murió “mientras dormía por causas naturales”, una noticia que ha generado reacciones entre seguidores de las producciones en las que participó y dentro de la industria del entretenimiento. La familia expresó su dolor por la pérdida y pidió respeto durante el duelo.

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“Estamos desconsolados por compartir el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales”, señala el comunicado. En el mismo mensaje, sus allegados destacaron aspectos personales que marcaron su vida más allá de la actuación.

“La mayoría de la gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró su pasión en la pintura y el arte”, indicaron por medio de una publicación en la cuenta de Instagram del actor.



¿Quién era Nicholas Brendon?

Brendon alcanzó notoriedad internacional al interpretar a Xander Harris en Buffy la Cazavampiros, una serie que se emitió durante siete temporadas entre 1997 y 2003 y que se convirtió en un referente de la televisión juvenil de finales de los años noventa y comienzos de los 2000. Su personaje, cercano y con matices de humor, fue uno de los favoritos del público y lo posicionó como un rostro reconocido en la cultura popular.



Además de este papel, el actor tuvo participaciones en cine y televisión, entre ellas su aparición recurrente en Criminal Minds, donde dio vida al personaje Kevin Lynch. También hizo parte de otras producciones como The Nanny, Psycho Beach Party y My Neighbor's Secretque, producciones que ampliaron su trayectoria en la industria del entretenimiento.



La familia también hizo referencia a su faceta más íntima, destacando su sensibilidad y creatividad. “A Nicky le encantaba compartir su talento con entusiasmo con su familia, amigos y fans. Era apasionado, sensible y tenía una motivación inagotable para crear”, agregaron.

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En 2023, el actor compartió de manera abierta sus problemas de salud, al revelar que había sufrido un infarto y que le fue diagnosticado un defecto cardíaco congénito. “Si bien no es un secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba bajo tratamiento médico para controlar su enfermedad y, al momento de su fallecimiento, era optimista respecto al futuro”, expresaron sus familiares.

En sus últimas publicaciones, varios seguidores manifestaron preocupación por su baja interacción reciente; sin embargo, no hubo respuesta. “¿Cómo estás, Nicky? Espero que te estés recuperando bien y que tengas una vida sana. ¡Espero que todo esté mejorando!”, escribió uno de sus fans.

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Tras conocerse la noticia, seguidores y fanáticos han recordado su trabajo en la televisión, especialmente su paso por Buffy la Cazavampiros, producción que marcó a toda una generación.

La familia concluyó su mensaje solicitando comprensión por el momento que atraviesan: “Nuestra familia pide privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y pasión. Gracias a todos los que nos han brindado su cariño y apoyo”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co