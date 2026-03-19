Aterciopelados anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y detalles

La agrupación bogotana Aterciopelados confirmó que realizará por primera vez un concierto propio en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital. El evento, programado para el 30 de octubre, estará centrado en la celebración de los 30 años del álbum La Pipa de la Paz, trabajo publicado en 1996 que marcó un punto importante en la proyección internacional del rock colombiano.

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El espectáculo reunirá canciones del disco como 'Cosita seria', 'No necesito', 'Baracunatana', 'Quemarropa', 'La Voz de la Patria', 'Te Juro que No', entre otros temas representativos de su carrera. La banda, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, plantea este concierto como un recorrido por distintas etapas de su trayectoria, con arreglos renovados y la participación de invitados.

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Además del show en vivo, el aniversario incluirá la producción de nuevas versiones de algunas canciones del álbum, en colaboración con artistas de diferentes generaciones. También se contempla la remasterización del disco original, como parte de una estrategia para actualizar su sonido y acercarlo a nuevos públicos.



Aterciopelados celebrará en Bogotá los 30 años de La Pipa de la Paz

La Pipa de la Paz es considerado uno de los trabajos más representativos del rock latino de los años noventa. Con este lanzamiento, Aterciopelados logró ampliar su alcance fuera de Colombia y consolidarse dentro de la escena musical iberoamericana. El concierto en Bogotá se da luego de una etapa de giras internacionales, como el tour "El Dorado", que tuvo presentaciones en varios continentes. Así se distribuirá la venta y preventa de boletas:



Preventa para clientes Movistar: iniciará el 24 de marzo a las 2:00 p.m. y se extenderá durante 48 horas o hasta agotar existencias.

iniciará el 24 de marzo a las 2:00 p.m. y se extenderá durante 48 horas o hasta agotar existencias. Preventa fan: es dirigida a seguidores que podrán inscribirse a través de los canales oficiales de la banda.

es dirigida a seguidores que podrán inscribirse a través de los canales oficiales de la banda. Venta general: comenzará el 25 de marzo a la misma hora.

El gran recorrido de la banda bogotana Aterciopelados

Aterciopelados cuenta con más de tres décadas de actividad musical. Desde sus inicios en los años noventa, el grupo ha desarrollado una propuesta que mezcla rock con sonidos latinoamericanos y elementos de distintas tradiciones. Su discografía incluye diez álbumes de estudio, además de producciones en vivo.



A lo largo de su carrera, la banda ha recibido varios reconocimientos, entre ellos premios Latin Grammy y nominaciones a los Grammy. También ha sido incluida en listados de publicaciones especializadas que destacan su influencia dentro del rock en español.

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En 2025 lanzaron Genes Rebeldes, su más reciente álbum de estudio, con el que continúan explorando nuevos sonidos. Este trabajo fue nominado en la más reciente edición de los premios Grammy.

De manera paralela, la agrupación presentó en 2026 el sencillo 'La Teta Pirata', una canción escrita por Andrea Echeverri en medio de un proceso personal relacionado con su salud. El tema aborda experiencias vinculadas a la enfermedad y propone una reflexión desde lo artístico.

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La producción estuvo a cargo de Juan Pablo Villamizar, mientras que el videoclip fue dirigido por Milagros Jaramillo y Luan Arango.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co