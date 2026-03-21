Con promesas de un pronto regreso de Lorde y Tyler, the Creator culminó el primer día del FEP

Arrancó una nueva jornada del Festival Estéreo Picnic, una que se lleva a cabo en el marco de una celebración especial, la de los 15 años del evento y que regresó al formato de los tres días -algo por lo que muchos estamos agradecidos-. Desde la apertura de las puertas las filas anticipaban una jornada cargada de talento, fans emocionados y un día sin lluvia.

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Horas antes de la apertura de puertas, decenas de fans ya hacían filas en los puntos de acceso. Algunos de los más emocionados eran aquellos que iban a la zona de menores, ahora llamada 'Futuro Picnic', un área que sigue creciendo en el festival y llevando la pasión festivalera a los más pequeños. Y, precisamente, con los más pequeños inició la jornada.

School of Rock se subió al escenario principal del FEP para demostrar el talento de los niños y que el rock no ha muerto. Los menores hicieron vibrar a los primeros asistentes que llegaban al Parque Simón Bolívar interpretando clásicos del rock como 'Zombies' de The Cramberries, 'Highway to Hell' de AC/DC, entre otros.



Por otro lado, los demás escenarios iniciaban la jornada con presentaciones de artistas nacionales como Manú, Entreco y Error999; para luego recibir a artistas internacionales que reunieron una gran fanaticada. Las mexicanas de The Warning nuevamente colocaron a las mujeres en el escenario rock y los australianos de Royel Otis llenaron de indie pop el escenario principal. Sin duda, el momento más esperado del inicio de la jornada fue la llegada de las Katseye al escenario.



Foto: Colprensa

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Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan y Yoonchae, integrantes del grupo femenino estadounidense formado por Hybe Corporation y Geffen Records, sorprendieron a todos sus seguidores en las zonas VIP, General y la de menores al aparecer en el escenario Un Mundo Distinto con vestuarios en los que destacaban los colores de la bandera colombiana y hasta pequeños detalles que las adornaban como el sombrero vueltiao.

Inmediatamente después de ellas, en el escenario Bosque, se presentaron los Santos Bravos, la boyband latina también de Hybe Corporation. Kenneth, Alejandro, Drew, Kaue y Gabi horas antes estuvieron dando un recorrido por Bogotá y hasta realizaron una actividad con fans en el parque León de Greiff, de la que salieron bastante emocionados, según se vio en sus redes sociales, al ver el recibimiento que sus fans colombianos les tenían preparado. '0%' y 'Kawasaky', sus dos primeros sencillos encendieron el escenario, así como las canciones de su EP 'DUAL' que, pese a llevar poco tiempo al aire, sus seguidores corearon y realizaron coreografías sin error.

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Al tiempo, en el escenario principal DJO hacía su debut en suelo colombiano. Joe Keery fue otro de los artistas internacionales que se llevó una gran sorpresa del público que lo esperaba en el país cafetero. El intérprete de 'End of the Beginning' no solo dio un gran show en el Festival Estéreo Picnic, también realizó un recorrido por el centro de la capital, capturando con su propio lente la arquitectura y aquellas cosas que llamaron su atención de su paso por Bogotá.

El poder femenino nuevamente se lució cuando el sol ya no hacía parte del cielo capitalino con las presentaciones de Addison Rae y Lorde en Un Mundo Distinto. Primero fue el turno de la estadounidense de 25 años que dio su gran salto de TikTok a los escenarios mundiales con sus temas 'Diet Pepsi' y 'Fame is a gun' que la posicionan a futuro como una de las grandes exponentes del género a nivel internacional.

Para los artistas nacionales otro momento destacado fue el show de Timo, una de las bandas más reconocidas del momento. Los colombianos no solo complacieron a sus seguidores con sus mejores temas y energía, sino también con la sorpresa de Juan Duque como gran invitado al escenario para interpretar su tema 'Traguita' y al final para anunciar su concierto en el Movistar Arena para el mes de diciembre.

Foto: Colprensa

Lorde, por su parte, llegó al escenario para un show cargado de nostalgia y emoción. Los colombianos llevaban más de una década esperando que la neozelandesa aterrizara en el país e interpretara frente a ellos 'Royals', 'Supercut', 'Ribs'.

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La artista de 29 años no solo dio un show de alta calidad, sino que interactuó con el público dejando ver lo conmovida que estaba por el recibimiento. "Ustedes son realmente especiales, Bogotá", expresó la artista reseñando que para ella también se había terminado una larga espera por estar en nuestro país, aunque reconoció que no pensaba que el frío en la capital colombiana fuera tan fuerte.

La multitud se emocionó aún más cuando la artista decidió bajarse del escenario y caminar entre ellos para llegar a otro pequeño espacio en medio del público para interpretar sus últimas canciones. Al final, miles de personas caminaban rumbo al escenario principal para presenciar también el debut de Tyler, the Creator, otro show esperado por muchos años en el país.

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Temas como 'EARFQUAKE', 'See you again' o 'WUSYANAME' hicieron temblar el suelo del Simón Bolívar mientras Tyler, vestido con un traje totalmente amarillo, reconocía en el escenario que sentía que le faltaba el aire. Aún así, el artista dio todo para sus fanáticos y se veía realmente emocionado por ver la cantidad de personas presenciando su show y, además coreando a toda voz sus canciones.

Uno de los momentos más emocionantes llegó al final de su show, cuando decidió interpretar 'See you again', su colaboración con la colombiana Kali Uchis y cuando la bandera tricolor apareció en la pantalla y el artista hizo corear al público a toda voz la palabra 'Colombia'. Para eso el artista también recibió dos importantes objetos de sus fanáticos en primera fila: una bandera de Colombia con una imagen suya y que en la parte de atrás tenía otro foto en la que él aparecía abrazando a Kali Uchis y Diomedes Díaz, también un sombrero vueltiao con los colores amarillo, azul y rojo.

Tanto Lorde como Tyler, the Creator resaltaron la bonita energía que el público colombiano les había transmitido desde que se anunciaron sus presentaciones, su llegada al país y durante sus shows. Así las cosas, ambos cerraron sus espectáculos con una promesa que emociona a miles: la de regresar "muy pronto" con un concierto como solistas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL