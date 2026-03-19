¿Lloverá durante el Festival Estéreo Picnic? Esto dice el Ideam

Miles de fanáticos se preparan para el inicio de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, evento que se llevará a cabo una vez más en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los días 20, 21 y 22 de marzo. Uno de los temas más importantes para los asistentes para definir sus outfits y recorridos es el clima que se espera para esas fechas en la capital.



Clima en Bogotá para el 20, 21 y 22 de marzo

Según información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los asistentes al FEP deben estar preparados para enfrentar condiciones climáticas adversas.

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Desde antes la entidad había señalado que "entre los meses de marzo y mediados de junio se desarrolla en Colombia la primera temporada de más lluvias del año. Este periodo inicia tras un primer trimestre de 2026 con precipitaciones muy por encima de lo normal, que incluso han superado los patrones históricos en varias regiones del país".

La temporada de lluvias en varias zonas del país, especialmente en Cundinamarca, genera una clara advertencia a quienes este fin de semana planean disfrutar del evento en vivo y es que el mejor accesorio para estos días será el impermeable, recordando que al ingreso están prohibidas las sombrillas.



Cabe resaltar que, entre los objetos permitidos y recomendados por los organizadores del evento no solo está el impermeable, también:



Celulares y baterías portátiles.

Maquillaje: sin espejos, vidrios, tijeras o pinzas.

Bloqueador solar: máximo 100 mililitro.

Gafas de sol.

Impermeable.

Sombreros y/o gorras.

Gel antibacterial.

Termos y vasos vacíos.

Maletas (que no excedan 30 x 30 x 15 centímetros).

Bolsas de mano o canguros que no excedan 11 x 16 centímetros.

Horarios y cambios de último minuto en el Festival Estéreo Picnic

Los accesos principales al FEP estarán ubicados sobre la calle 63 y la avenida carrera 60, los cuales estarán abiertos desde las 2:00 de la tarde durante los tres días.



En las últimas horas, desde la organización se revelaron algunos ajustes que se hicieron a los horarios del día viernes 20 de marzo, a petición de los asistentes que querían ver a Katseye, The Warning y Balu Brigada, pero sus presentaciones se cruzaban.

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Así las cosas, los nuevos horarios del evento para el viernes 20 de marzo quedaron así:

Escenario Estéreo Picnic

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School of Rock: 2:45 PM - 3:30 PM

Royel Otis: 4:45 PM - 5:45 PM

Djo: 6:45 PM - 7:45 PM

Turnstile: 8:45 PM - 9:45 PM

Tyler, The Creator: 11:15 PM - 12:45 AM

Escenario Un Mundo Distinto

Manú: 4:00 PM - 4:45 PM

Katseye: 5:45 PM - 6:45 PM

Addison Rae: 7:45 PM - 8:45 PM

Lorde: 9:45 PM - 11:00 PM

Peggy Gou: 12:45 AM - 2:15 AM

Escenario Bosque

Error999: 3:15 PM - 4:00 PM

The Warning: 4:45 PM - 5:45 PM

Santos Bravos: 6:45 PM - 7:45 PM

Timø: 8:45 PM - 9:45 PM

Escenario Páramo

Innexen (Live): 4:45 PM - 5:45 PM

RØZ: 5:55 PM - 7:10 PM

Briela Veneno: 7:10 PM - 8:10 PM

Six Sex: 8:20 PM - 9:20 PM

¥Ø$UK€ ¥UKIMAT$U: 9:30 PM - 11:00 PM

Diossa: 11:00 PM - 12:00 AM

PETERBLUE: 12:00 AM - 1:30 AM

Brutalismus 3000: 1:45 AM - 3:00 AM

Escenario Lago

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Entreco: 4:00 PM - 4:45 PM

Nicolás y Los Fumadores: 5:45 PM - 6:45 PM

Balu Brigada: 7:45 PM - 8:45 PM

Elniko Arias: 10:15 PM - 11:00 PM

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL