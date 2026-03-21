The Killers en el Festival Estéreo Picnic 2026: setlist, horario e historia de la banda

El Festival Estéreo Picnic 2026 se prepara para recibir a una de sus bandas más queridas y emblemáticas: The Killers. La agrupación de Las Vegas, liderada por el carismático Brandon Flowers, regresa a Colombia en un momento de madurez artística absoluta, consolidando un idilio con el público bogotano que ya suma más de una década.

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Aunque la banda suele mantener un aura de misterio sobre sus presentaciones, las proyecciones basadas en sus más recientes conciertos a nivel global permiten anticipar el setlist y la esencia que tendrá la presentación de los artistas que repiten en el festival. La banda se presentará en el escenario Estéreo Picnic de 10:15 a 11:45 de la noche.



Este sería el setlist de The Killers en el FEP 2026

Todo indica que el show arrancará con 'Human'. No es una elección al azar; es una declaración de principios. La pregunta "Are we human, or are we dancer?" resonará en el Simón Bolívar como el disparo de salida para una liturgia pop-rock. Inmediatamente después, la banda planea golpear la nostalgia de los 2000 con 'Somebody Told Me', asegurando que el pulso del festival no baje ni un segundo.

Canciones como 'Spaceman' y 'Smile Like You Mean It' garantizan que el público se mantenga en un estado de euforia constante, mientras que piezas como 'Shot at the Night' y la intensa 'For Reasons Unknown' —donde históricamente Flowers suele invitar a un fan a la batería— añadirán esa capa de mística que solo ellos logran en vivo.



'Read My Mind' y 'All These Things That I’ve Done' prepararán el terreno para los himnos de estadio. Con la fuerza de 'When You Were Young' y la modernidad de 'Caution', la banda demostrará por qué siguen encabezando festivales en 2026. El cierre con 'Mr. Brightside' no es solo el gran final, es el momento en que miles de gargantas se unirán en un solo grito que, sin duda, será lo más recordado de esta edición del FEP.



La historia de The Killers con el Estéreo Picnic

Para entender la relevancia de The Killers en el Festival Estéreo Picnic 2026, hay que mirar hacia atrás. Esta no es una visita más; es el reencuentro de una banda que ha crecido junto al festival y que ahora regresa a celebrar los 15 años de historia del evento.



The Killers encabezó la cuarta edición del festival, en 2013, cuando este aún se realizaba en el Parque Deportivo 222. En aquel entonces, bajo una lluvia persistente, la banda demostró que Bogotá era una plaza "Killers". Fue un show crudo y potente que puso al FEP en el mapa de los grandes circuitos internacionales y cambió para siempre la historia del festival para ese momento emergente.

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Cinco años después, en 2018, regresaron como leyendas consagradas. Aquella presentación es recordada por la conexión total de Brandon Flowers con el público, hablando español y reafirmando que, para ellos, tocar en Colombia es sentirse en casa. Fue el año en que el FEP se mudó a tres días de festival, y The Killers fue el pilar que sostuvo la jornada inaugural.

The Killers nació en Las Vegas en 2001. Desde el lanzamiento de 'Hot Fuss' en 2004, han vendido más de 28 millones de álbumes y han sido nominados a múltiples premios Grammy. Su estilo, que mezcla el post-punk revival con el heartland rock y el synth-pop, los ha mantenido vigentes durante más de dos décadas, convirtiéndose en una de las pocas bandas de su generación capaces de llenar estadios y encabezar festivales de la talla del Estéreo Picnic de manera recurrente.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL