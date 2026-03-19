Feid anunció nuevo álbum y concierto gratuito en Medellín: conozca todos los detalles

Luego de algunos meses de espera, Feid sorprendió a sus seguidores con importantes anuncios. El cantante paisa presentará su nuevo álbum y, además, dará un concierto gratuito en Medellín.



¿Cuándo sale el nuevo álbum de Feid?

Salomón Villada, nombre de pila de Feid, apareció en sus historias de Instagram dando importantes anuncios a sus millones de seguidores que estaban pidiendo algo nuevo del cantante hace tiempo. "¿Cómo iba a hacer yo un tour especial para todos mis reales sin haber sacado música nueva?", expresó y procedió a anunciar que su álbum 'Feid vs Ferxxo' saldrá este viernes 19 de marzo en plataformas.



¿Cuándo y dónde es el concierto gratuito de Feid?

Para celebrar la llegada de nueva música de Feid, el cantante también señaló que dará un concierto totalmente gratuito a sus seguidores el 20 de marzo en el teatro Carlos Vieco, en Medellín. Cabe resaltar que, aunque el evento es gratuito, tiene límite de capacidad, por lo que era clave que los fanáticos interesados se inscribieran en el link compartido por el cantante para alcanzar entradas.

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Este concierto será el primero de la nueva gira de conciertos preparada por el paisa, el 'Falxxo Tour', un nuevo formato con el que Feid intentara reconectar con su público a través de sus éxitos de siempre y los que llegan este jueves con el 'Feid vs Ferxxo'.

Feid advirtió a sus seguidores que en el show del teatro Carlos Vieco los asistentes deberán estar preparados para cantar los temas nuevos, pero también sus favoritas. "Lleven todas las letras, les digo que se consigan unos buenos tenis, pañuelitos pa’ chillar y una pareja para que lloren perriando o perreen llorando", expresó.



El paisa también anunció que regalaría algunas boletas dobles a los fanáticos que se inscribieran más rápido. Feid explicó que es necesario llenar el formulario que se encuentra en el sitio web www.elgreenprint.com y agregó que, aunque no sean los ganadores, en la página podrán acceder a otras sorpresas relacionadas con el artista.



"Háganse miembro porque van a pasar muchas cosas esta semana. Son shows especiales, especiales para todos los que apoyan mi música, la música de Feid o de Feid versus Ferxxo, desde hace muchos años", expresó el cantante.

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Por ahora, se desconocen detalles sobre nuevas fechas anunciadas del paisa con el 'Falxxo Tour', pero sus seguidores sin duda están atentos a los nuevos detalles que salgan sobre la gira del paisa.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL