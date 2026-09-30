Murió Peppino Mazzullo, la voz original de Topo Gigio, a los 100 años

Peppino Mazzullo, actor y doblador italiano reconocido por haber sido durante décadas la voz de Topo Gigio, murió este miércoles 30 de septiembre a los 100 años. El artista falleció en su vivienda de Santo Stefano di Briga, en las afueras de Mesina, el mismo lugar donde nació en 1926.

De acuerdo con el medio italiano Il Messaggero, Mazzullo había cumplido un siglo de vida el pasado 6 de junio. Su trayectoria estuvo marcada por el teatro, la radio y la televisión, aunque su nombre quedó especialmente relacionado con el personaje de Topo Gigio, al que comenzó a interpretar en 1961.

Publicidad

Durante aproximadamente 45 años, Mazzullo estuvo detrás de la voz del pequeño ratón creado por Maria Perego junto con Federico Caldura. Su participación no se limitó a prestar la voz: también ayudó a establecer la forma de hablar y algunas de las expresiones que terminaron identificando al personaje ante el público italiano.



La historia de Mazzullo con Topo Gigio

Topo Gigio había llegado a la televisión en 1959 y, en sus primeras apariciones, contó con la voz de Domenico Modugno. Dos años después, Mazzullo asumió esa tarea y comenzó una relación profesional que se mantuvo hasta 2006.



Según recordó Il Messaggero, el actor solía contar una historia de su infancia que relacionaba con su posterior encuentro con el personaje. Cuando tenía alrededor de dos años, aseguró haber visto una pequeña figura junto a su cama. El miedo le impidió incluso llamar a su madre, quien intentó tranquilizarlo diciéndole que se trataba de un 'fuddettu', una especie de duende que traía buena suerte.



Años después, Mazzullo contó que al entrar a un estudio de la Rai encontró en el muñeco creado por Maria Perego algunos rasgos que le recordaron aquella experiencia. Desde entonces comenzó a construir la voz que acompañaría a Topo Gigio durante décadas. Entre las frases que quedaron asociadas al personaje están "¿Pero qué me dices?" y "¡Estrújame de mimos!", expresiones que formaron parte de sus apariciones en la televisión italiana.



La trayectoria de Peppino Mazullo y su cumpleaños número 100

La carrera de Mazzullo comenzó mucho antes de Topo Gigio. Tras sus primeros trabajos teatrales en su localidad natal, se trasladó a Roma durante la posguerra, donde estudió en la Academia de Arte Cinematográfico. Posteriormente viajó a Milán para continuar su formación en la Academia de Arte Dramático.

Publicidad

A lo largo de los años trabajó en diferentes producciones de teatro, radio y televisión. También interpretó al personaje escolar Richetto en el programa infantil Zecchino d'Oro, papel que mantuvo entre 1961 y 2006.

Su trabajo con Topo Gigio lo llevó a participar en diferentes espacios de la televisión italiana y a compartir escenario con figuras como Raffaella Carrà y Cino Tortorella. El personaje también apareció en programas como Canzonissima y terminó convirtiéndose en una figura habitual de la televisión del país.

Publicidad

Meses antes de su muerte, Mazzullo había celebrado su centenario en Santo Stefano di Briga. En el encuentro, al que asistieron periodistas y amigos, recordó distintos momentos de su carrera artística.

También estuvo presente Leo Valli, quien asumió desde 2010 la voz oficial de Topo Gigio. El encuentro sirvió como una especie de relevo entre ambos intérpretes, aunque Mazzullo continuó hablando del personaje como una parte importante de su vida profesional.

Publicidad

En una de sus últimas entrevistas, según Il Messaggero, el actor relacionó a Topo Gigio principalmente con la "alegría de vivir".

El funeral de Peppino Mazzullo se realizará el jueves 1 de octubre a las 3:30 de la tarde en la iglesia de San Giovanni Battista, en Santo Stefano di Briga.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL