La vida de Raphael llega a Netflix: tráiler y fecha de estreno de la bioserie 'Aquel'

Raphael es un cantante y actor español que ha marcado la historia musical con su amplio rango vocal y su presencia escénica. Ahora su historia de vida llegará a Netflix a través de la bioserie 'Aquel', una producción de DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión que revelará al público a nivel mundial los orígenes humildes del artista y cómo logró convertirse en la estrella de la canción.



¿Cuándo se estrena la bioserie de Raphael en Netflix?

Netflix ha confirmado, tras revelar le primer tráiler e imágenes de la producción, que el gran estreno en la plataforma para España y Latinoamérica el próximo 9 de octubre. La serie contará con ocho episodios en los que se retrata el ascenso imparable del artista español reconocido por temas como 'Yo soy aquel', 'Qué sabe nadie', 'Como yo te amo', entre otros.

La historia de Miguel Rafael Martos Sánchez, más conocido como Raphael, narrará detalles de sus orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales. A lo largo de los capítulos las usuarios podrán descubrir cuáles han sido las pasiones más íntimas del cantante, sus grandes éxitos, sus batallas, conflictos personales y los fantasmas que lo han acompañado a lo largo de 83 años.

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Los actores que darán vida a Raphael en las diferentes etapas de su vida son: Javier Mrgade y Carlos Santos, en la juventud y madurez, respectivamente. Por otro lado, la producción contará con un amplio elenco integrado por Francesco Carril (Los años nuevos, La virgen de agosto), Natalia Varela (Ella es tu padre, No te puedes esconder), Pepa Aniorte (Sueños de libertad, La caza. Guadiana) y Manolo Caro (Entrevías, Feria: la luz más oscura), entre otros.



Su historia de vida se contará con grandes escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, recorriendo cinco décadas en la vida de Raphael. El proceso de construcción de esta bioserie tardó tres años, en los el cantante español participó activamente en el proceso de guion y elección del reparto, dándole el aval y un nivel de autenticidad único a la producción.



La serie es una producción de DLO Producciones en asociación con Caracol Televisión. Está dirigida por Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchis, y cuenta con José Manuel Lorenzo como productor y con Jacobo Martos como productor asociado. El guion ha sido escrito por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. Como productores ejecutivos participan Nacho Bolonio, Dago García, Gonzalo Córdoba, Asier Aguilar, Lisette Osorio y José Manuel Lorenzo.

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La premiere de 'Aquel' se llevó a cabo en los Cines Callao, en una velada en la que estuvo presente el artista su familia con actores, productores y equipos de las tres compañías para celebrar una historia inspirada en la vida de una figura única de la música. Javier Morgade y Carlos Santos, quienes interpretan a Raphael, asistieron junto a otros integrantes del elenco. Diego Ávalos (Netflix), José Manuel Lorenzo (DLO Producciones), Gonzalo Córdoba, Dago García y Lisette Osorio (Caracol Televisión), entre otros ejecutivos de las tres compañías también hicieron presencia.

"Para nosotros es un privilegio enorme, para Caracol Televisión Colombia, haber tenido la oportunidad de realizar esta serie. El hecho de que la Leyenda, Raphael, y su familia, nos hayan abierto las puertas, nos hizo enormemente orgullosos, y de esa aventura tenemos mucho que contar", señaló Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co