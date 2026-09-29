Slipknot regresa a Bogotá en 2027 con Marilyn Manson como invitado especial: precios de la preventa

Fanáticos del metal y el heavy metal en Colombia están emocionados ante el reciente anuncio del regreso de Slipknot al país. La confirmación de la fecha de la agrupación estadounidense con su gira mundial llega también con la grata sorpresa de que Marilyn Manson hará parte del show como invitado especial. Esta será la quinta ocasión que la banda de heavy metal visite nuestro país y la segunda de Manson.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Slipknot en Colombia?

Slipknot confirmó oficialmente su regreso a Bogotá para el 16 de septiembre de 2027 con un espectáculo que se llevará a cabo en el recinto Vive Claro. La agrupación ha anticipado que este show en particular el ‘sic(est) Stadium Tour’ no será un concierto más en la agenda cultural, sino la producción técnica y logística más amplia que la banda de las máscaras haya presentado en suelo colombiano.



Precios para Slipknot en Colombia

El proceso de venta de entradas se llevará de manera oficial y exclusiva a través de la plataforma Ticketmaster.co, quienes detallaron que la preventa exclusiva para clientes del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, junto con los usuarios de la billetera digital dale!) iniciará el miércoles 30 de septiembre de 2026 a las 10:00 a. m.. Mientras que para el público general será a partir del viernes 2 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m., manteniéndose activa hasta agotar el aforo disponible.



FRONT FIELD (+18 AÑOS) | Etapa 1 | $600.000

| Etapa 1 | $600.000 FRONT FIELD (+18 AÑOS) | Etapa 2 | $661.000

| Etapa 2 | $661.000 99, 101, 103 & 105 (+18 AÑOS) | Única | $721.000

| Única | $721.000 100, 102, 104 & 106 (+18 AÑOS) | Única | $721.000

| Única | $721.000 BACK FIELD (+18 AÑOS) | Etapa 1 | $276.000

| Etapa 1 | $276.000 BACK FIELD (+18 AÑOS) | Etapa 2 | $336.000

| Etapa 2 | $336.000 107, 109, 111, 113 & 115 (+18 AÑOS) | Única | $540.000

| Única | $540.000 108, 110, 112, 114 & 116 (+18 AÑOS) | Única | $540.000

| Única | $540.000 125, 127, 129 & 131 (MENORES) (+12 AÑOS) | Única | $420.000

| Única | $420.000 126, 128, 130 & 132 (+18 AÑOS) | Única | $420.000

| Única | $420.000 117, 119, 121 & 123 (MENORES) (+12 AÑOS) | Única | $360.000

| Única | $360.000 118, 120, 122 & 124 (+18 AÑOS) | Única | $360.000

Además, para los fanáticos que buscan una experiencia superior, la tiquetera habilitó varias opciones de boletería especial:



Purity Reserved (Sectores 99 a 102): Con un costo total de $1.725.600, incluye entrada asignada en gradería, póster conmemorativo, mercancía VIP exclusiva, laminado, lanyard, anfitrión dedicado y carril de acceso preferencial al recinto.

(Sectores 99 a 102): Con un costo total de $1.725.600, incluye entrada asignada en gradería, póster conmemorativo, mercancía VIP exclusiva, laminado, lanyard, anfitrión dedicado y carril de acceso preferencial al recinto. Duality Early Entry (Front Field): Con un precio de $1.604.600, ofrece ingreso anticipado a la zona de pie frente al escenario, paquete de mercancía VIP, laminado, lanyard y registro prioritario.

(Front Field): Con un precio de $1.604.600, ofrece ingreso anticipado a la zona de pie frente al escenario, paquete de mercancía VIP, laminado, lanyard y registro prioritario. Vermillion Lounge Experience: Disponible tanto para Front Field ($2.712.600) como para Sectores 99 a 102 ($2.833.600). Incluye acceso a un salón exclusivo antes del show con zonas para fotos, bebidas 2x1 durante la hora promocional, bocadillos ligeros, artículos coleccionables, acceso prioritario y una suscripción gratuita por un año a Knotfest Premium[20][21]. La organización aclaró de forma explícita que estas entradas VIP no incluyen meet and greet ni interacción directa con las agrupaciones.

Marilyn Manson y los otros invitados para este concierto

Uno de los atractivos principales de esta fecha en la capital colombiana es la nómina de artistas que acompañará a los enmascarados de Iowa. Marilyn Manson causó revuelo desde que fue anunciado como su invitado especial de honor en toda la gira. En nuestro país, esa invitación representa un regreso histórico a Colombia del músico, luego de 20 años de ausencia desde su única presentación previa en 2007.

Manson, ícono del rock industrial, pisará el escenario bogotano en el marco de la promoción de su decimotercer álbum de estudio, 'One Assassination Under God – Chapter 2', editado en agosto de 2026 bajo el sello Nuclear Blast Records y del cual se desprenden sencillos como Unalive, Front Toward Enemy y Exit Wound.

Por otro lado, en esta gira también los acompaña Hatebreed, representando la vertiente internacional del hardcore y el metal pesado, la agrupación estadounidense originaria de Connecticut y con ocho discos de estudio en su trayectoria aportará su característica energía sobre el escenario. Mientras que la cuota local la pondrá la banda bogotana No Dependiente, activa desde 2001 con su propuesta musical cargada de influencias de New York Hardcore, punk rock, nu metal y hip hop, sirviendo como vitrina del talento subterráneo nacional ante miles de espectadores.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co