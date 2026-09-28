Shakira transmitirá gratis uno de sus conciertos en Madrid para todo el mundo: dónde y cómo verlo

Shakira está llevando a cabo su residencia en España con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', en la cual agendó 12 conciertos en el estadio que lleva su nombre y en el que, además, creó un espacio inspirado en el realismo mágico colombiano. En medio del desarrollo de los conciertos, la barranquillera hizo un importante anuncio sobre lo que pasará con uno de sus últimos conciertos en Madrid.



La cantante colombiana anunció que el show programado para el sábado 3 de octubre de 2026, será emitido en directo y de forma completamente gratuita para espectadores de todo el planeta. Esta presentación, que corresponde a la octava fecha de su residencia en la capital española, se convertirá en la primera transmisión global en vivo de un concierto completo de la artista barranquillera en sus más de 35 años de carrera artística.



¿Cómo y dónde ver la transmisión del concierto de Shakira?

La transmisión especial, titulada Amazon Music Presenta Shakira En Vivo Desde Madrid, es el eje central de la iniciativa Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, correspondiente a la edición 2026 del programa anual La Música Nos Conecta de Amazon Music. Este proyecto rinde homenaje a las pioneras de la industria y celebra a las creadoras que están transformando el género latino. “La gira se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music”, señaló la colombiana.

Para este evento de alcance mundial, la emisión se ha diseñado de manera abierta e inclusiva con el fin de democratizar el acceso al show. El concierto se podrá seguir en directo sin costo alguno y sin necesidad de contar con una suscripción previa y las plataformas digitales oficiales habilitadas para ver la señal en directo son:



La aplicación móvil de Amazon Music.

La plataforma de streaming Prime Video.

La aplicación de Amazon Music en dispositivos Fire TV.

El canal oficial de Amazon Music en Twitch.

Este despliegue coincide con el extraordinario desempeño comercial de la barranquillera en Amazon Music durante el año 2026, donde encabeza el listado de las artistas latinas más escuchadas a nivel mundial y su sencillo 'Dai Dai' se posiciona como la canción número uno global en la plataforma.

Los seguidores en Colombia podrán disfrutar del espectáculo en directo, la transmisión oficial comenzará exactamente a la 1:45 p. m. del sábado 3 de octubre de 2026. Dado que el concierto transcurrirá a las 8:45 p. m. hora local de Madrid (CEST), la señal se sintonizará de manera simultánea en distintos rincones del mundo con los siguientes horarios adaptados:



Colombia: 1:45 p. m.

España, Francia, Alemania e Italia: 8:45 p. m. CEST.

Reino Unido: 7:45 p. m. BST.

Brasil: 3:45 p. m. BRT.

Ciudad de México: 12:45 p. m..

Estados Unidos: 11:45 a. m..

La emisión también estará disponible en otros mercados internacionales como India.



¿Cómo ha sido la residencia de Shakira en España?

A lo largo de sus primeros fines de semana de residencia, el escenario madrileño ha sido testigo de momentos de gran impacto cultural, así como de grandes invitados al escenario. En la tercera fecha del show, la cantante italiana Laura Pausini acompañó a la barranquillera para interpretar a dúo el clásico 'Antología'; mientras que en el segundo fin de semana llegaron las actuaciones del cantautor español Alejandro Sanz y del artista colombiano Manuel Turizo.



El evento también ha atraído a reconocidas figuras del deporte colombiano en España; los futbolistas colombianos Linda Caicedo y Johan Mojica asistieron a las presentaciones, le regalaron sus respectivas camisetas a Shakira y caminaron junto a ella en la popular Caminata de la Loba. Para la transmisión en vivo del 3 de octubre, la expectativa es máxima, pues se rumora la posible aparición de otros colaboradores colombianos como Maluma o Beéle.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co