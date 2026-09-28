Juanda Lozano presenta ‘Mi Adicción’: un recuerdo romántico transformado en un éxito del pop rock

En la escena independiente colombiana, la autenticidad suele ser el ingrediente principal de los lanzamientos con mayor impacto. El cantautor bogotano de pop alternativo, Juanda Lozano, presenta su nuevo sencillo titulado ‘Mi Adicción’, una composición concebida en 2025 que se perfila como una pieza clave dentro de su repertorio. La historia detrás de la canción demuestra cómo la inspiración puede emerger en los momentos menos pensados, incluso tras enfrentar un bloqueo creativo.



Para esta composición, el artista acudió a un recuerdo romántico personal que sirvió como detonante para desarrollar la letra y la estructura musical. Desde los primeros acordes, la premisa de Juanda Lozano fue construir una obra directa, sincera y cargada de movimiento. A diferencia de las baladas, en esta ocasión el músico buscó un ritmo rápido con una orientación bailable, evitando que la pista se convirtiera en una pieza lenta y apostando por transmitir una atmósfera llena de pasión, amor y sensualidad.



Una evolución sonora con sello de rock bogotano

Como el propio cantautor resalta, el tema demuestra que desde la sencillez instrumental también es posible conquistar corazones, transformando un recuerdo íntimo en un himno con carácter para cantar, disfrutar y dedicar. El proceso de producción de ‘Mi Adicción’ da cuenta de un trabajo de ensamble minucioso, Lozano convocó a su equipo de músicos para estructurar los arreglos y grabar una maqueta previa a la entrada al estudio. Posteriormente, en 2026, el proyecto dio un salto decisivo al sumar al productor Diego Abril, líder de la banda Stayway y figura referente del Circuito Bogotano del Rock.

El propósito de trabajar junto a Abril fue evolucionar el sonido del proyecto y aportar una perspectiva impregnada de la fuerza del rock, logrando una textura que enriquece su propuesta musical influenciada por el rock y el pop. En la ficha técnica de la grabación, Juanda Lozano asumió la composición, las voces, las guitarras rítmicas y parte de los arreglos; mientas que el ensamble musical se completó con César Silva en la guitarra líder y arreglos, Kevin Macea en el bajo, Dairo Portillo en la batería, y la dupla de Diego Abril y Carlos Tejada en la producción y los arreglos de teclado.

Tras publicar en 2024 su primer álbum de estudio, titulado ‘En La Distancia’, el lanzamiento de ‘Mi Adicción’ representa un giro estilístico que fusiona sus raíces rockeras con la sensibilidad del pop. Este nuevo sencillo no se presenta de forma aislada, sino como el primer adelanto de una producción discográfica de mayor envergadura que el artista prepara para el público. Con este estreno, el bogotano reafirma la premisa de que la música existe para conectar, recordar y celebrar la vida mediante historias honestas.



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¿Quién es Juanda Lozano?

El lanzamiento de este sencillo marca una nueva etapa dentro del camino de Juanda Lozano, cuya conexión con la música se remonta a su infancia, desde que veía a su padre haciendo parte de orquestas de salsa y descubrió la guitarra. Entre los 8 y los 14 años se formó académicamente con la maestra Diana Socha, docente de la Universidad Pedagógica, para luego continuar su entrenamiento vocal e integrarse a coros y festivales de la Filarmónica de Bogotá.

Su búsqueda artística tomó impulso en 2015 mientras estudiaba Comunicación Social-Periodismo, etapa en la que grabó sus primeras tres canciones acústicas en un estudio profesional. En 2017 lideró la agrupación de rock pop Dardania, recorriendo diversos escenarios y festivales de la capital hasta 2019, año en que retomó su camino en solitario y lanzó ‘Eres Tú’, canción decisiva que lo motivó a proyectar un trabajo de larga duración.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co