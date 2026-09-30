Mägo de Oz convoca a su 'aquelarre' en Bogotá: la banda española confirma su regreso en 2027

La banda española Mägo de Oz sorprendió al público colombiano al anunciar su regreso al país, tan solo unas semanas después de su presentación en el Festival Cordillera en Bogotá. En esta ocasión, la agrupación de rock convoca a todos sus seguidores a un show único con el que se abrirá la agenda de conciertos en la capital para el año 2027.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Mägo de Oz en Bogotá?

El nuevo concierto en solitario de la banda será el próximo 26 de febrero de 2027 en el escenario del Movistar Arena. Mägo de Oz le ha dado a este espectáculo el nombre de ‘La noche de las brujas’, el cual promete reunir generaciones de fans alrededor de su particular mezcla de rock, metal, fantasía y tradición.

Este anuncio de los españoles es una demostración de la buena relación que por años han construido con el público colombiano, quienes los reciben con fervor, uno que se evidenció el pasado 13 de septiembre, cuando se presentaron en el Festival Cordillera en un escenario colapsado de asistentes.

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La preventa estará disponible los días jueves 1 y viernes 2 de octubre, mientras que la venta para público general comenzará el sábado 3 de octubre. Los precios de las entradas aún no han sido revelados, pero la empresa promotora ha indicado que hay boletas desde los $199.000 sin servicio incluido.



¿Qué se sabe sobre el concierto de Mägo de Oz?

Bajo el concepto “La Noche de Brujas”, el concierto plantea el encuentro como un gran aquelarre: una convocatoria para cantar, saltar y celebrar en comunidad. La magia, el ritual y la reunión de los fans hacen parte del universo que acompañará esta nueva visita de la banda a Bogotá.



El universo visual y conceptual que acompañará esta nueva visita a Bogotá estará impregnado de elementos de magia, ritualidad y el reencuentro directo del público con la agrupación.



En el territorio colombiano, el repertorio de Mägo de Oz ha dejado una huella perdurable a lo largo de los años. Canciones como 'Fiesta Pagana', 'Molinos de Viento', 'La Costa del Silencio' y 'Hasta que el cuerpo aguante' se han consolidado como verdaderos himnos para varias generaciones de oyentes. Por esta razón, su regreso al escenario del Movistar Arena representa una nueva oportunidad para que la audiencia local viva en directo la energía y el carácter profundamente teatral que han caracterizado las actuaciones de la banda a lo largo de su historia.

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Además del anuncio del concierto, Mägo de Oz llega respaldado por su nominación a los premios Latin GRAMMY 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Rock gracias a su más reciente producción discográfica titulada ‘Malicia’.

En esta categoría de los Latin GRAMMY 2026, la agrupación española comparte distinción con otros destacados exponentes de la música iberoamericana. Entre las producciones que compiten en el mismo apartado se encuentran la agrupación Beta con ‘A La Mitad’, la banda 1915 con ‘Ceremonia’, el reconocido cantautor argentino Fito Páez con ‘Shine’, y la banda Viniloversus con ‘La Frontera’. Esta candidatura reafirma la trascendencia de Mägo de Oz dentro del panorama del rock hispano y destaca su vigencia para continuar conectando con nuevas audiencias a través de un catálogo musical que ya forma parte de la memoria colectiva.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co