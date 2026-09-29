Monsieur Periné anuncia su separación tras casi 20 años de historia: "Cada quien con su duelo"

Una triste noticia golpea este martes 29 de septiembre a todos los fanáticos del pop latino en Colombia. La aclamada agrupación Monsieur Periné confirmó oficialmente su separación tras casi dos décadas de trayectoria ininterrumpida. A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, sus líderes y fundadores, Catalina García y Santiago Prieto, compartieron un sentido mensaje expresando la dificultad de esta transición y anunciando una serie de fechas finales en las que se despedirán de los escenarios.



¿Por qué se separa Monsieur Periné?

La agrupación, ganadora de múltiples premios Grammy Latino y referente imprescindible de la música alternativa latina, publicó un comunicado oficial en el que revelaron el proceso interno que han atravesado para llegar a esta determinación: “Llevamos mucho tiempo tratando de descifrar cómo tomar esta decisión y, sobre todo, cómo comunicarla a ustedes, que han estado ahí desde el día uno y a quienes se han ido sumando a lo largo de estos casi 20 años. Quizás sea la decisión más difícil que hemos tenido que tomar. Y todavía estamos intentando procesarla. Cada quien a su tiempo, cada quien con su duelo”.

En el mensaje, los músicos agradecieron el respaldo incondicional de su equipo de trabajo, señalando que gracias a su paciencia y comprensión pudieron dar lo que calificaron como un 'salto al vacío'. “Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio. Un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien y que, ojalá, nos permita encontrarnos en el futuro desde otro lugar, en otro mood”.

Acompañando la carta, compartieron una imagen firmada por "Cata y Santi" con una inspiradora frase titulada “Instrucción para ser feliz Nº 20”, en la que se lee: “El tiempo y la distancia son los mejores consejeros”. Asimismo, cerraron su pronunciamiento agradeciendo profundamente a sus oyentes por construir junto a ellos esta historia musical e invitándolos a celebrar sus últimos shows.



Las fechas de sus últimos conciertos juntos

Como parte de su despedida de las tarimas, Monsieur Periné reveló las fechas finales de su gira de conciertos, que abarcará ciudades clave de Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Estas fechas marcarán la última oportunidad de la audiencia para disfrutar en directo del espectáculo que los ha caracterizado a lo largo de los años.



29 de septiembre: New Orleans

New Orleans 1 de octubre: Orlando

Orlando 2 de octubre: Miami

Miami 10 de octubre: Ciudad de México (CDMX)

Ciudad de México (CDMX) 24 de octubre: Bogotá

Bogotá 7 de noviembre: Caracas

Caracas 15 de noviembre: Ibagué

Ibagué 29 de noviembre: Puerto Rico

¿Quiénes son Monsieur Periné y cuál es su legado?

Nacidos en Bogotá, Colombia, en la década de 2000, Monsieur Periné irrumpió en la escena musical con una propuesta fresca e innovadora que ellos mismos bautizaron como "suin a la colombiana". Esta particular identidad sonara combinaba elementos del gypsy jazz, el swing y el pop, fusionados con ritmos tradicionales latinoamericanos y caribeños como el bolero, la cumbia, el danzón y el bambuco.



Encabezados por la voz de Catalina García y el talento multiinstrumental de Santiago Prieto, el grupo rápidamente se convirtió en un fenómeno de la música independiente en Colombia. Su álbum debut, 'Hecho a Mano' (2012), incluyó éxitos entrañables como 'La Muerte' y 'Suin Romanticón', obteniendo disco de oro y consolidándolos como una promesa dorada.

Publicidad

Posteriormente, alcanzaron la proyección internacional definitiva, ganando el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo en 2015 y recibiendo nominaciones a los premios Grammy anglo. Canciones como 'Nuestra Canción' y 'Bailar Contigo' del álbum Encanto Tropical (2018), inmortalizaron su estilo acompañado por un concepto visual lleno de arte, diseño de vestuario vanguardista inspirado en la flora y fauna tropical, y letras que celebraban el amor, la naturaleza, la identidad mestiza y la diversidad de América Latina.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co