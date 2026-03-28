Taylor Lautner, actor de la saga Crepúsculo, anuncia que será padre por primera vez: emotivas fotos

El reconocido actor Taylor Lautner, recordado por su papel en la saga Crepúsculo, confirmó que se convertirá en padre por primera vez.

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La noticia fue compartida a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, donde la estrella de Hollywood sorprendió a sus seguidores. En la publicación se observa una serie de imágenes junto a su esposa, Taylor Dome.

Emotivas imágenes del embarazo

En las fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, se ve al actor besando con delicadeza el vientre de su pareja, mientras ella sostiene la ecografía de su bebé.

De inmediato, los internautas reaccionaron a la publicación, felicitando a la pareja por la llegada de un nuevo integrante a su familia.



“¿Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, fue el mensaje que acompañó la publicación, en la que el artista anunció la feliz noticia.



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En las reacciones se destacan mensajes como: “El corazón me estalla, los quiero. No puedo esperar a ver este camino”, “¡Tres Taylors!”, “Jacob va a ser papá”, “Pequeño Jacob” y “van a ser los mejores padres”.



¿Cómo se conocieron?

En 2018, el actor Taylor Lautner y Taylor Dome fueron presentados por Makena Moore, hermana del artista. Desde entonces, su relación avanzó mientras él continuaba su carrera en la industria del cine y ella se desempeñaba como enfermera, además de impulsar proyectos relacionados con el bienestar emocional.

Luego de casi tres años juntos, el protagonista de Crepúsculo le propuso matrimonio en noviembre de 2021. Para los internautas, la noticia de su primer hijo no ha sido una sorpresa, ya que ambos habían manifestado en entrevistas previas su deseo de convertirse en padres.

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La pareja tiene un pódcast llamado ‘The Squeeze’, en el que conversan con expertos y figuras públicas sobre temas como salud mental, ansiedad, relaciones personales y crecimiento individual, consolidando una línea de contenido centrada en el bienestar.

La noticia de que van a ser padres marca una nueva etapa en la vida de la pareja, que ha construido una relación cercana con sus seguidores. Ahora, la llegada de su primer hijo no solo representa un motivo de celebración personal, sino también un capítulo lleno de ilusión que muchos ya esperan seguir de cerca.