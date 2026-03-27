"Recaí": Modelo Ingrid Karina reaparece y pide ayuda para encontrar a sus hijos

Una vez más la modelo Ingrid Karina causa revuelo en las redes sociales, esta vez al confesar que nuevamente cayó en el consumo de sustancias y la vida en las calles de Bogotá. A través de un video, la mujer dio una actualización de su vida y pidió ayuda urgente.

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Ingrid Karina es recordada porque en 2024 fue encontrada por una tiktoker en las calles de Medellín. La mujer estaba habitando en las calles, cegada por el consumo de sustancias y sorprendió a la comunidad digital al revelar que años atrás había sido una exitosa modelo colombiana, se había casado y tuvo hijos. Desde entonces emprendió un camino de rehabilitación que ha estado marcado por polémicas y recaídas.

La última vez que se supo sobre la mujer fue el 25 de enero de 2026, cuando hizo su más reciente publiación en redes sociales. De un tiempo atrás, el contenido de Ingrid Karina en redes consistía en mostrar sus pegueños grandes avances en la rehabilitación, mostrándose haciendo ejercicio y disfrutando con su familia. Pero eso cambió con el video que se conoció en los últimos dias.



¿Qué le pasó a Ingrid Karina?

Un usuario de la red social TikTok fue el encargado de revelar el pasado 24 de marzo un nuevo video en el que aparece Ingrid Karina. El hombre aparentemente es un conductor de taxi que se cruzó con la modelo en el barrio Santa Fe, en Bogotá, y grabó con ella un video para advertir sobre su situación y enviar un mensaje a sus hijos.



Ingrid Karina está sentada en la parte de atrás del taxi, se ve triste y nerviosa mientras habla sujetando sus manos. El conductor le pregunta qué ha pasado con su vida recientemente y ella responde: "Estoy aquí en el Santa Fe, recaí otra vez".



En ese momento, a la modelo se le quiebra la voz y pide ayuda. "Estoy buscando a mis hijos, porfavor, si pueden los ubican rápido por ahí. Te voy a dar mi ubicación para que llegues ¿vale?", expresó un poco confundida y llorando. Al final del video la mujer se limpia las lágrimas y manda un beso.

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El conductor, por su parte, expresa que publicará el video para ayudar a la modelo con la esperanza de que sus hijos lo vean y vayan a buscarla.

El nuevo video de Ingrid Karina ya causa diversas reacciones en las redes sociales, pero por ahora no hay ningún pronunciamiento de sus hijos. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la modelo recae en su adicción en los últimos dos años desde que su historia llegó a las redes sociales. Fundaciones, centros de rehabilitaciópn, creadores de contenido y sus hijos han intentado ayudarla siempre.

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Ante la situación de la famosa, muchos internautas se cuestionan si la modelo realmente tiene la voluntad para cambiar su vida, mientras otros lamentan que esté de nuevo en esta situación e insisten en que necesita ayuda urgente. "¿Otra vez? Qué falta de voluntad"; "Que deje a los hijos en paz, ellos tienen derecho a vivir"; "Espero que pronto pueda salir de ahí"; "Esa lucha no es fácil ,la adicción es una enfermedad"; "Si no pone de su parte jamás lo va a lograr", se lee en las diversas reacciones en redes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL