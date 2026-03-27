Calendario de festivales al parque en Bogotá para 2026: Rock, joropo, popular y más

Bogotá se prepara para el inicio de una nueva temporada de festivales al parque en la ciudad, eventos que cada año crecen más y abren más puertas a todos los habitantes de la capital y a miles de turistas con espacios gratuitos llenos de música en vivo.

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Desde el Distrito e Idartes se confirmó en las últimas horas que este año, entre mayo y noviembre de 2026 los parques de Bogotá estarán recibiendo una nueva edición de festivales distritales en sus espacios.

Una vez más en la capital se celebrarán nuevas ediciones de Rock al Parque, Joropo al Parque, Salsa al Parque, entre otros. "Después de tres décadas, los Festivales al Parque se consolidan como uno de los principales factores identitarios de Bogotá. Son mucho más que conciertos: son plataformas de circulación artística, espacios de aprendizaje y escenarios donde la ciudadanía ejerce su derecho a la cultura", expresó María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).



Calendario de los festivales al parque

9 y 10 de mayo - Joropo al Parque

La quinta edición de Joropo al Parque se llevará a cabo el 9 y 10 de mayo en la Plaza de Bolívar. Un evento enfocado en la tradición oral que late en contrapunteo.



24 y 25 de mayo - Colombia al Parque

La edición número 24 de Colombia al Parque se llevará a cabo el 24 y 25 de mayo en el Parque de los Novios. Esta versión será dedicada a las mujeres como portadoras de memoria y transformación.



6 y 7 de junio - Popular al Parque

Uno de los géneros más exitosos en la actualidad se tomará por tercera ocasión el Parque Simón Bolívar el 6 y 7 de junio, reconociendo la vigencia de la música regional en la vida urbana.



31 de julio y 1 de agosto - Vallenato al Parque

En el marco del Festival de Verano, el 31 de julio y 1 de agosto se llevará a cabo la tercera edición de Vallenato al Parque en el Parque Simón Bolívar.



12 y 13 de septiembre - Jazz al Parque

En el Parque el Country se llevará a cabo una nueva edición de Jazz al Parque, un evento que invitará a escuchar el continente desde sus propias raíces latinoamericanas y su cruce con el jazz.



12, 13 y 14 de octubre - Rock al Parque

Rock al Parque celebrará tres décadas de historia en octubre en el Parque Simón Bolívar con una edición que promete recolectar lo mejor del rock en los últimos 30 años.



24 y 25 de octubre - Hip Hop al Parque

Tras la gran celebración de los 30 años de Rock al Parque, una nueva edición de Hip Hop al Parque llegará al Parque Simón Bolívar con una mirada que reivindica al barrio como territorio creativo y político.



28 y 29 de noviembre - Salsa al Parque

La edición número 27 de Salsa al Parque llegará nuevamente a la capital para celebrar un género que todos los colombianos aman.



Celebración de los 30 años de Rock al Parque

La edición de este año de Rock al Parque será especial por la celebración de los 30 años del primer festival al parque de la ciudad que abrió la puerta a estos eventos de gran acogida y que terminó convirtiéndose en en el festival gratuito de rock más grande de América Latina.



Según anticipó Idartes, la programación de este año reunirá bandas icónicas que han marcado generaciones, artistas contemporáneos que definen el presente del rock y propuestas emergentes que anticipan el futuro. Siendo un ejercicio de memoria y una apuesta por lo que viene.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL