¿Cómo reclamar el dinero que quedó en la manilla cashless del Estéreo Picnic? Este es el paso a paso

Tras el cierre de una nueva e inolvidable edición del Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar, miles de asistentes regresan a la normalidad con la satisfacción de haber vivido presentaciones históricas en la celebración de los 15 años del festival. Tres días en los que la capital recibió a miles de turistas y artistas de la calidad de Lorde, Sabrina Carpenter y The Killers.

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Luego de unos días increíbles, surge una inquietud entre los asistentes que disfrutaron del evento y a los que les quedó dinero en su manilla cashless. Cabe recordar que dentro del FEP no se maneja dinero en efectivo, por lo que las comprar se deben realizar a través de la manilla que se recarga. Muchos de los festivaleros suelen cargar dinero de más para evitar filas o fallos de conexión y ahora se preguntan cómo recuperar ese saldo.



Paso a paso para reclamar el dinero que quedó en la manilla del FEP

Como siempre, los organizadores del FEP han anunciado que aquellas personas que dejaron dinero recargado en sus manillas y no lo quieren perder, pueden reclamarlo fácilmente. Para ello, y para evitar problemas, la organización ha dispuesto un cronograma específico para que todos los asistentes puedan solicitar la devolución de sus saldos.

Para realizar el trámite, es importante que los interesados no hayan botado su manilla y que sigan estos pasos:



Ingrese al sitio oficial: Diríjase a www.festivalestereopicnic.com durante las fechas mencionadas. Acceda a la Zona Cashless: Una vez en el portal, busque la sección dedicada al sistema de pagos e ingrese el código único que aparece en su manilla. Verifique su monto: Haga clic en el botón 'ver saldo' para confirmar la cantidad disponible que quedó en su chip. Solicite el reembolso: Seleccione la opción 'retirar dinero'. En este punto, el sistema le solicitará registrar todos sus datos bancarios para efectuar la transferencia. Confirmación: Al finalizar, el sistema le mostrará un aviso de confirmación y recibirá una copia del registro en su correo electrónico.

Según la información oficial, el proceso estará habilitado desde el 6 de abril hasta el 5 de mayo de 2026. Es fundamental realizar este proceso dentro del mes estipulado, ya que fuera de este rango de fechas podría perder la oportunidad de recuperar los fondos acumulados.



Balance del Festival Estéreo Picnic 2026

La edición 2026, además de un espacio de disfrute de la música en vivo, fue un motor económico y social para la capital. Con una asistencia que superó las 140.000 personas en los tres días, el festival consolidó su impacto global: el 40% de los asistentes fueron turistas, con un 15% proveniente del extranjero y un 25% de otras ciudades de Colombia.



El festival generó un movimiento económico estimado en 78 millones de dólares, impulsando sectores como la hotelería y el transporte. Además, se destacó por su enfoque en la sostenibilidad al eliminar el uso de agua en la estabilización de tarimas, reemplazando los tanques por 140 toneladas de cemento y arena, lo que ahorró más de 140.000 litros de agua. Iniciativas como los 70 baños secos y el uso de paneles solares reforzaron este compromiso ambiental.



En cuanto a la parte musical, The Killers sorprendió al invitar a Win Butler (Arcade Fire) y Fran Healy (Travis) a su show, mientras que el pop vivió un hito global cuando Sabrina Carpenter "arrestó" a Doechii en medio de su presentación de “Juno”. Por su parte, Tyler The Creator rindió homenaje a la cultura local ondeando una bandera con las imágenes de Kali Uchis y Diomedes.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL