Memes que dejó el partido de la Selección Colombia vs Croacia: Luis Suárez es tendencia

El partido de este jueves 26 de marzo entre las selecciones de Colombia y Croacia que terminó en un 2 - 1 en contra de la Tricolor bajó los ánimos entre los millones de colombianos que esperan lo mejor del equipo para este mundial. El partido se llevó a cabo en el estadio Camping World, casa del Orlando City, donde los croatas sorprendieron y se impusieron sobre los cafeteros.

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En redes sociales, el partido reflejó todas las emociones que vivieron los colombianos a lo largo de los 90 minutos. Primero la alegría por el primer gol de la Tricolor a cargo de Jhon Arias. Sin embargo, la alegría duró poco porque minutos después Luka Vuskovic empató el marcador.

La fe de los colombianos se mantenía intacta con el paso de los minutos esperando que algún futbolista colombiano diera el esperado segundo gol. En cuestión de segundos, Luis Suárez pudo ser el encargado de desempatar el juego a favor de Colombia, pero un error garrafal estando frente al arco sin arquero dejó a la Tricolor sin esa oportunidad. En redes sociales no se lo perdonan.



Por su parte, en el minuto 42 fue Matanovic de la Selección Croacia fue el encargado de darle a su equipo el gol que les daría la victoria definitiva ante los colombianos.



Internautas colombianos reflejaron con imágenes y videos su indignación con lo ocurrido, calificando el encuentro entre los equipos de "aburrido". Por otro lado, exigen a los colombianos mejorar sus condiciones para el próximo encuentro que los prepara para el camino hacia el Mundial 2026.

Bueno veamos como va la selección Colombia // Jueputa Luis Suárez se comió un gol debajo del arco y gol de Croacia pic.twitter.com/PbTLYhDZte — Katscarey (@KatsCarey) March 27, 2026

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Cómo se dejan empatar así pic.twitter.com/1lcMEtGbps — 𓆰dani𓆪🇨🇴 (@daniespitia__17) March 26, 2026

Jhon Arias hizo gol y Croacia empató a los dos minutos y no nos dejó celebrar b pic.twitter.com/Pxqnl23c7f — JJRM (@JhonjairoRend13) March 26, 2026

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Vamos a perder contra Croacia, estaba clarísimo... pic.twitter.com/GvQYlSFdpq — Jojopyunismo 💙❤️ (@SamuelSMJPR123) March 27, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar el próximo domingo 29 de marzo, a las 2 de la tarde, frente a la Selección de Francia. Un partido que estará bajo el análisis exigente y esperanzador de los colombianos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL