En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
ACCIDENTE FAC PUTUMAYO
NICOLÁS MADURO
FEMINICIDIO TRIPLE EN BOGOTÁ
GUERRA IRÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Memes que dejó el partido de la Selección Colombia vs Croacia: Luis Suárez es tendencia

Memes que dejó el partido de la Selección Colombia vs Croacia: Luis Suárez es tendencia

El encuentro entre las selecciones de Colombia y Croacia en Estados Unidos dejó sinsabor en los colombianos.

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de mar, 2026
Comparta en:
Memes partico Colombia vs Croacia
Foto: Redes sociales @KatsCarey

El partido de este jueves 26 de marzo entre las selecciones de Colombia y Croacia que terminó en un 2 - 1 en contra de la Tricolor bajó los ánimos entre los millones de colombianos que esperan lo mejor del equipo para este mundial. El partido se llevó a cabo en el estadio Camping World, casa del Orlando City, donde los croatas sorprendieron y se impusieron sobre los cafeteros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En redes sociales, el partido reflejó todas las emociones que vivieron los colombianos a lo largo de los 90 minutos. Primero la alegría por el primer gol de la Tricolor a cargo de Jhon Arias. Sin embargo, la alegría duró poco porque minutos después Luka Vuskovic empató el marcador.

Últimas Noticias

  1. Kiko y el Chavo
    Foto: Redes sociales
    ENTRETENIMIENTO

    Carlos Villagrán 'Kiko' recuerda sus diferencias con Roberto Gómez Bolaños: "Me quería sepultar"

  2. Hijo de Patricia Teherán
    Fotos: Colprensa / Noticias Caracol
    ENTRETENIMIENTO

    Habla hijo de Patricia Teherán tras ser reconocido legalmente como heredero de la cantante

La fe de los colombianos se mantenía intacta con el paso de los minutos esperando que algún futbolista colombiano diera el esperado segundo gol. En cuestión de segundos, Luis Suárez pudo ser el encargado de desempatar el juego a favor de Colombia, pero un error garrafal estando frente al arco sin arquero dejó a la Tricolor sin esa oportunidad. En redes sociales no se lo perdonan.

Por su parte, en el minuto 42 fue Matanovic de la Selección Croacia fue el encargado de darle a su equipo el gol que les daría la victoria definitiva ante los colombianos.

Internautas colombianos reflejaron con imágenes y videos su indignación con lo ocurrido, calificando el encuentro entre los equipos de "aburrido". Por otro lado, exigen a los colombianos mejorar sus condiciones para el próximo encuentro que los prepara para el camino hacia el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar el próximo domingo 29 de marzo, a las 2 de la tarde, frente a la Selección de Francia. Un partido que estará bajo el análisis exigente y esperanzador de los colombianos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección Colombia

Copa Mundial FIFA

Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad