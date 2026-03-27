Cómo será la preventa de BTS en Colombia: fechas, requisitos y precios de boletas en Ticketmaster

La llegada de BTS a Colombia se convirtió en uno de los anuncios más esperados por el público local. Tras años de peticiones por parte de los ARMY, la banda surcoreana confirmó dos conciertos en Bogotá como parte de su gira mundial “ARIRANG”, un tour que marca su retorno oficial a los escenarios después de su pausa por el servicio militar. Las presentaciones se realizarán el 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín, espacio que recibirá a miles de seguidores provenientes de distintas regiones del país y del exterior.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Con la confirmación de las fechas, Ticketmaster reveló las condiciones oficiales para acceder a las entradas. La boletería será administrada exclusivamente por esta plataforma, que también implementará sus sistemas de seguridad para controlar la demanda y evitar actividad irregular. La empresa explicó que el proceso tendrá varias etapas, comenzando con un registro previo en la plataforma Weverse para quienes deseen hacer parte de la preventa exclusiva.



ARIRANG BTS 2026: preventa y venta general en Colombia

La preventa iniciará con prioridad para quienes cuenten con la GLOBAL ARMY MEMBERSHIP, un requisito obligatorio para poder acceder a la etapa anticipada. Los seguidores deberán haberse registrado en Weverse entre el 27 de marzo y el 2 de abril, antes de las 2:00 p. m. (hora Colombia), para validar su membresía y quedar habilitados para participar.



La preventa ARMY comenzará el 7 de abril a las 10:00 a. m., exclusivamente a través de Ticketmaster. Quienes no cuenten con la membresía podrán acceder a la venta general, programada para el 10 de abril a la misma hora. Ambas fases compartirán el mismo mecanismo de compra, pero la preventa contará con un inventario limitado destinado a los miembros registrados.



Además, Ticketmaster confirmó que quienes poseen la membresía podrán inscribirse para un máximo de tres ciudades en América Latina y adquirir hasta cuatro entradas por show, una medida diseñada para organizar el acceso y evitar compras masivas. Ticketmaster también pidió a los compradores revisar sus cuentas con anticipación: esto incluye verificar correo, contraseña, método de pago y datos personales. La plataforma señaló que cualquier inconsistencia en la información podría impedir la compra en el momento de la transacción.

¡La espera terminó, ARMY! 💜



📍 BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ EN BOGOTÁ 📍



2 y 3 de octubre | Estadio El Campín 🏟️



Entradas desde 249k + servicio en @Tickemastercol 🎫



La venta general comienza el viernes 10 de abril a las 10 a.m.



Más información: https://t.co/b13oRLeKcw… pic.twitter.com/h0Gy7ZCPrc — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 27, 2026

Publicidad

¿Cómo funcionará la fila virtual?

La empresa anunció que adoptará una fila virtual diseñada para administrar la alta demanda. Antes del inicio, los usuarios serán ubicados en una sala de espera, y cuando se abra la venta serán asignados a una posición en la fila. Ticketmaster aclaró que el orden no depende de la velocidad de conexión, sino de un sistema aleatorio que busca evitar abusos por parte de bots y automatizaciones.

Cada comprador tendrá 10 minutos para finalizar la transacción desde el momento en que la plataforma lo deje ingresar a la sección de compra. Si el tiempo expira, el sistema liberará las entradas seleccionadas para otros usuarios. Este tiempo reducido apunta a agilizar el proceso y reducir el impacto de la demanda sobre los servidores.

Publicidad

Ticketmaster explicó que ha implementado sistemas antibots reforzados, resultado de una inversión de más de 1.000 millones de dólares en la última década, con el fin de proteger las entradas y reducir riesgos de reventa. Asimismo, recordó que las entradas adquiridas se almacenarán en Quentro, su billetera digital oficial para la región.



Precios de las boletas para ver a BTS en El Campín, según Ticketmaster

Las dos fechas en Bogotá forman parte del retorno mundial del grupo con la gira “ARIRANG”, que inicia en América Latina el mismo 2 de octubre de 2026, siendo Bogotá la primera parada en la región. El tour continuará por otras capitales como Lima, Santiago, Buenos Aires y São Paulo. Este recorrido es considerado el más ambicioso del grupo después de cuatro años de pausa. Estos son los precios para las dos fechas, según Ticketmaster:



Localidad Precio Servicio Precio Full Sur Baja (+7 años) $249.000 $51.000 $300.000 Oriental Norte Baja (+7 años) $249.000 $51.000 $300.000 Norte Baja (+7 años) $249.000 $51.000 $300.000 Oriental Sur Alta (+7 años) $329.000 $67.000 $396.000 Sur Alta (+7 años) $329.000 $67.000 $396.000 Oriental Norte Alta (+7 años) $329.000 $67.000 $396.000 Norte Alta (+7 años) $329.000 $67.000 $396.000 Oriental Alta (+7 años) $489.000 $99.000 $588.000 Occidental Alta (+7 años) $549.000 $112.000 $661.000 Oriental Baja (+7 años) $799.000 $162.000 $961.000 Occidental Baja (+7 años) $839.000 $170.000 $1.009.000 Gramilla VIP (+7 años) $899.000 $182.000 $1.081.000 Paquete VIP Sound Check (en Gramilla VIP) $2.572.100

$381.000 $2.953.000

La confirmación de BTS en Bogotá marca un punto significativo en la agenda cultural del país. Será la primera vez que el grupo se presente oficialmente en Colombia, lo que ha generado un incremento en consultas, organización de viajes y preparación por parte de los ARMY. El proceso de preventa será decisivo para quienes buscan asegurar un lugar en alguno de los dos conciertos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL