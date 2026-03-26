Carlos Villagrán 'Kiko' recuerda sus diferencias con Roberto Gómez Bolaños: "Me quería sepultar"

Carlos Villagrán, más conocido a nivel mundial por su papel de 'Kiko' en 'El chavo del 8', concedió una reciente entrevista en la que habló largo y tendido sobre su experiencia trabajando con Chespirito, su relación con Florinda Meza y aclaró detalles de la serie de HBO Max que, según él, no contaron con precisión.

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El famoso de 82 años estuvo como invitado en el podcast de 'Peluche en el estuche' y allí reveló algunos detalles sorprendentes sobre las diferencias que tuvo con Roberto Gómez Bolaños y el verdadero motivo por el que abandonó el programa.



¿Por qué 'Kiko' salió de 'El Chavo del 8'?

El entrevistador le preguntó a Villagrán por los motivos que llevaron a la salida de Kiko del programa y la creación de su propio espacio televisivo con el personaje. Le recordó, además, que esto se mencionó y mostró en la serie de 'Chespirito: Sin querer queriendo', en la que se relató que Villagrán peleó con el empresario Emilio 'El Tigre' Azcárraga y salió.

"Cuando hicieron mi papel, nada que ver, yo no dije nada de que yo me iba porque era el mejor y que iba a cobrar no sé cuánto dinero. Yo me pasé un año sin trabajar, perdí la casa y perdí todo. Chespirito me sacó del programa porque Kiko se le fue arriba en popularidad", aclaró Carlos Villagrán, desmintiendo lo que se mostró en la serie.



El mexicano relató que sus diferencias con Roberto Gómez Bolaños empezaron después de un viaje que hizo el elenco de 'El Chavo del 8' en Chile. "La gente allá empezó a gritar: Kiko, Kiko, Kiko. Y yo en el camerino pedía que gritaran el nombre de alguien más, estábamos todos ahí y todos me miraron. Don Ramón dijo: 'Un día va a llenar un estadio este cachetón' y ahí me sacaron".



Tras su salida, Carlos Villagrán señaló que le plantearon la posibilidad de seguir interpretando a Kiko en su propio espacio televisivo; sin embargo, le dijeron que ese nuevo programa debía ser "supervisado por Chespirito". El mexicano aseguró que no aceptó porque le parecía que esto era porque "Chespirito me quería poner el pie encima, me quería sepultar, artísticamente hablando".

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Después de esto, otros países le abrieron las puertas en sus pantallas al programa de Kiko. El entrevistador le preguntó al mexicano por qué Don Ramón se fue con él si, aparentemente, era un gran amigo de Chespirito. "Don Ramón se salió por solidaridad, porque habían sacado a Kiko. Él era mi mejor amigo. Don Ramón y Kiko eran la sal y la pimienta del programa, los sacabas y Doña Florinda se queda sin hijo y sin a quién pegarle, la Bruja del 71 estaba enamorada de Don Ramón, La Chilindrina queda huérfana. Él era el mejor y el más popular".

Carlos Villagrán insistió en que los personajes de la vecindad no pertenecían a Chespirito, sino a cada actor que le daba vida frente a las cámaras. "Él nunca me demandó porque él sabía que era cierto que yo inventé el personaje, nadie me dijo cómo hablar, cómo mover las piernas, me dejaron trabajar tranquilo".



¿Qué pasó entre Carlos Villagrán y Florinda Meza?

El mexicano resaltó que no es el único que tiene diferencias con la serie 'Chespirito: Sin querer queriendo'. "Lo de Florinda [Meza] fue porque los hijos [de Chespirito] lo agarraron como una venganza contra Florinda. A mí me hicieron villano".

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Sobre la actriz y viuda de Chespirito, Villagrán señaló que lo único de su parte de la historia que sí fue real como se mostró en la serie es que tuvo una relación amorosa con ella. "Eso ya pasó hace mucho, eso fue antes de los dinosaurios porque ya hasta huele a azufre, fue hace más de 40 o 50 años. La gente me pregunta si aanduve con Florinda, yo les digo: 'No, Florinda anduvo conmigo'. Duramos algunos días, porque no me gustaba para nada, pero ella sí se clavó conmigo".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL