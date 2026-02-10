En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Canción inédita de Maluma y Yeison Jiménez ya tiene fecha de estreno: "Este era nuestro sueño"

Canción inédita de Maluma y Yeison Jiménez ya tiene fecha de estreno: "Este era nuestro sueño"

A un mes exacto del fallecimiento de Yeison Jiménez, Maluma confirmó en sus redes sociales cuándo saldrá a la luz 'Con el corazón', la canción que grabó junto al cantante.

Valentina Gómez Gómez
10 de feb, 2026
Canción inédita de Maluma y Yeison Jiménez ya tiene fecha de estreno: "Este era nuestro sueño"
Yeison Jiménez y Maluma grabaron una última canción antes de la muerte del cantante. -
Redes sociales

Es oficial: Maluma confirmó la fecha de estreno de 'Con el corazón', una canción que grabó junto a Yeison Jiménez, uno de los referentes más fuertes de la música popular en el país. La confirmación llega en medio del duelo que atraviesa la música colombiana por la muerte del cantante, ocurrida el 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. Jiménez.

De hecho, se sabe que el cantante de música popular habría dejado por lo menos 50 canciones inéditas con varias colaboraciones. Así lo dio a conocer el productor musical Georgy Parra en una entrevista concedida al programa El Klub, de La Kalle, donde reveló que el cantante de música popular habría dejado grabado un extenso archivo de canciones inéditas antes de fallecer, incluyendo la colaboración con Maluma.

Según explicó Parra, el material que alcanzó a registrar Jiménez supera las 50 canciones y se encuentra en diferentes estados de producción. Algunas están completamente grabadas, mientras que otras requieren ajustes técnicos o decisiones creativas finales. "Dime que sí" fue la primera canción póstuma que el equipo del cantante publicó después de su muerte, con autorización de la familia. El tema estaba previsto originalmente para estrenarse en marzo de este mismo año.

¿Cuándo se estrenará nueva canción de Maluma con Yeison Jiménez?

"Cómo te extrañamos hermano...Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad..!", comenzó diciendo el pretty boy en una publicación en su cuenta de Instagram. El nuevo anuncio confirma que el tema 'Con el corazón' se estrenará el próximo jueves, 12 de febrero de 2026.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

