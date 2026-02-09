Desafío Siglo XXI: así reaccionó la mamá de Miryan al enterarse de su cercanía con Zambrano

El capítulo 132 del Desafío Siglo XXI marcó un punto decisivo en la competencia y también abrió un espacio para las emociones personales de los semifinalistas, especialmente por la cercanía que ha surgido entre Miryan y Zambrano, un tema que fue abordado directamente por sus familias durante el episodio.



Tras la eliminación de Tina y Kevyn, el reality entró oficialmente en su recta final. Cuatro parejas se enfrentaron en una exigente jornada que combinó estrategia, resistencia y presión emocional. con la competencia del ciclo llamada “Desafío por todo o nada".

En el Desafío por todo o nada las parejas pusieron en juego todos los beneficios acumulados dentro de la competencia. En esta fase se integraron los elementos centrales del programa: hambre, premio, bienestar y castigo, en una sola prueba que definió ventajas decisivas en la recta final.

Tal como explicó Andrea Serna, las reglas fueron claras, las dos parejas ganadoras se quedaban con todo, mientras que las dos perdedoras no obtenían ningún beneficio y debían ir directamente a Playa Baja, además de perder la oportunidad de reencontrarse con sus familiares.



La competencia se desarrolló en formato por relevos, comenzando con las mujeres, quienes debían superar una exigente pista antes de dar paso a sus compañeros. La coordinación en pareja, la resistencia física y la toma de decisiones bajo presión resultaron determinantes para el resultado final.



En esta jornada, Rosa y Gero se convirtieron en la primera pareja ganadora, al completar la prueba con mayor eficacia y asegurar todos los beneficios. Posteriormente, Zambrano y Miryan lograron finalizar la pista en segundo lugar, lo que les permitió quedarse también con las ventajas de esta etapa y acceder al esperado encuentro con sus familiares.

Por el contrario, Valkyria y Gio, junto a Rata y Valentina, no lograron superar el desafío y fueron enviados directamente a Playa Baja, sin posibilidad de recibir beneficios ni ver a sus seres queridos. La derrota generó fuertes reacciones emocionales, especialmente en Valkyria, quien expresó su tristeza tras el resultado.

¿Qué dijeron los familiares sobre la cercanía de Zambrano y Miryan?

Más allá de los resultados deportivos, uno de los momentos más comentados del capítulo fue la conversación que sostuvieron Miryan y Zambrano con sus madres, quienes se refirieron abiertamente a la química y cercanía que ambos participantes han mostrado en los últimos días dentro del programa.

Todo inició cuando la mamá de Miryan le comentó que lsu pareja fuera del programa le envió una carta, lo que dio paso a una charla más profunda sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos. Posteriormente, Zambrano habló con su madre, quien lo aconsejó con serenidad frente a la situación.

Primero le preguntó si Miryan tenía pareja fuera de la competencia. Ante esto, el participante respondió que “las cosas han fluido de una manera toda tranqui, sin forzar nada”. Finalmente su mamá le dijo que “si tú te sientes bien y estás en paz, todo fluye”.

Miryan, por su parte, fue clara con su mamá al explicar que no existía una intención previa de que ocurriera algo entre ellos. “Tampoco estaba la intención de que pasara algo”, expresó. Sin embargo, al confesar que se dieron un beso, la reacción de su madre fue de evidente incomodidad. “Qué situación tan incómoda, para mí es muy incómodo porque usted afuera tiene una… una vida prácticamente”, dijo, dejando ver su preocupación tanto por Miryan como por las implicaciones familiares de lo sucedido.

La conversación se tornó más tensa hacia el final, cuando la madre insistió en que la situación la tenía preocupada y confundida. “Ay no sé hija, eso me tiene más aburrida, esta situación… cómo lo irá a tomar”, señaló. Miryan reconoció que el tema le generaba estrés y la afectaba emocionalmente, pero aseguró que, pese a todo, continuaría enfocada en la competencia.

