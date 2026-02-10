Final de infarto en el ‘Desafío Siglo XXI’: ¿quiénes son los primeros semifinalistas?

La recta final del ‘Desafío Siglo XXI’ ya comenzó y el capítulo 133 dejó una de las noches más intensas de la temporada. En el Box Blanco, escenario de grandes definiciones, se disputó el primer duelo de salvación en parejas, una prueba que no solo entregó los primeros cupos a la semifinal, sino que también puso a prueba la calma y la fortaleza física y mental de los participantes.



La jornada inició con la conexión de Andrea Serna con los Súper Humanos, quienes compartieron sus emociones tras reencontrarse con sus familiares. Los participantes aseguraron que se trató de una recarga de energía para lo que queda del programa.

Posteriormente las parejas tuvieron una cita en el Box de Aire en la que se enfrentaran a dos duelos por parejas. La dupla ganadora de cada enfrentamiento asegura de inmediato su lugar en la semifinal; la perdedora porta el chaleco de sentenciado y enfrentarse al riesgo de ir a muerte.

Además de este cupo directo, estuvo en juego un premio adicional, dos motos Pulsar.



Los duelos quedaron conformados así: Rosa y Gero vs. Valkyria y Gio; y Zambrano y Myriam vs. Rata y Valentina, estos últimos fueron programados para competir en la siguiente jornada.



¿Quién ganó la primera prueba de salvación?

La pista exigía precisión y control, en medio de la tensión, sin embargo aunque Rosa y Gero llevaba la ventaja, un error marcó la diferencia. Rosa tuvo que devolverse en un tramo decisivo, situación que terminó inclinando la balanza a favor de sus rivales. El cierre fue de infarto, con ambas duplas luchando hasta el último obstáculo.



Finalmente, Valkyria y Gio se impusieron y se convirtieron en los primeros semifinalistas del ‘Desafío Siglo XXI’. La emoción fue evidente. “Me siento muy feliz, llegué a esta pista muy tranquila, pensando en algo que nos dejó Kevyn, que nos divirtiéramos”, afirmó Valkyria tras la victoria.

Del otro lado, la derrota dejó reflexiones. “Es segunda vez que mi coequipero por mi culpa no recibe moto”, manifestó Rosa, sin embargo en forma jocosa afirmó que quizás su destino "no es ir en moto, si no en carro". Ella y Gero debieron ponerse los chalecos de sentenciados, quedando en riesgo dentro de la competencia y a la espera de saber con qué dupla tendrán que competir en el reto de eliminación.

Ahora, el ambiente es de expectativa total, pues cada prueba puede cambiar el destino de los competidores a pocos días de conocer quienes serán los que levanten la copa.

Con Valkirya y Gio instalados en la semifinal y con doble premio en mano, el ‘Desafío Siglo XXI’ entra en su fase más decisiva. Las próximas competencias definirán quiénes acompañarán a esta dupla en la antesala de la gran final, en una temporada que ha estado marcada por la resistencia, la estrategia y la capacidad de mantener la calma en los momentos más determinantes.

