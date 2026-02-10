En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
DEBATE DE PRECANDIDATOS
AIDA QUILCUÉ
FRENTE FRÍO
REINA DEL CARNAVAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Final de infarto en el ‘Desafío Siglo XXI’: ¿quiénes son los primeros semifinalistas?

Final de infarto en el ‘Desafío Siglo XXI’: ¿quiénes son los primeros semifinalistas?

A pocos días de conocer a los finalistas, el ‘Desafío Siglo XXI’ inició su fase más intensa con el primer duelo de salvación, una competencia que dejó emociones al límite y nuevos semifinalistas.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Final de infarto en el ‘Desafío Siglo XXI’: ¿quiénes son los primeros semifinalistas?
¿Quiénes son los primeros semifinalistas?
Caracol Televisión

La recta final del ‘Desafío Siglo XXI’ ya comenzó y el capítulo 133 dejó una de las noches más intensas de la temporada. En el Box Blanco, escenario de grandes definiciones, se disputó el primer duelo de salvación en parejas, una prueba que no solo entregó los primeros cupos a la semifinal, sino que también puso a prueba la calma y la fortaleza física y mental de los participantes.

La jornada inició con la conexión de Andrea Serna con los Súper Humanos, quienes compartieron sus emociones tras reencontrarse con sus familiares. Los participantes aseguraron que se trató de una recarga de energía para lo que queda del programa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Posteriormente las parejas tuvieron una cita en el Box de Aire en la que se enfrentaran a dos duelos por parejas. La dupla ganadora de cada enfrentamiento asegura de inmediato su lugar en la semifinal; la perdedora porta el chaleco de sentenciado y enfrentarse al riesgo de ir a muerte.

Últimas Noticias

  1. Hermana de Yeison Jiménez
    Instagram: @linajimenez.g - Archivo
    ENTRETENIMIENTO

    Sentido mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a un mes de su muerte: “Te extraño todos los días”

  2. Canción inédita de Maluma y Yeison Jiménez ya tiene fecha de estreno: "Este era nuestro sueño"
    Redes sociales
    ENTRETENIMIENTO

    Canción inédita de Maluma y Yeison Jiménez ya tiene fecha de estreno: "Este era nuestro sueño"

Además de este cupo directo, estuvo en juego un premio adicional, dos motos Pulsar.

Los duelos quedaron conformados así: Rosa y Gero vs. Valkyria y Gio; y Zambrano y Myriam vs. Rata y Valentina, estos últimos fueron programados para competir en la siguiente jornada.

¿Quién ganó la primera prueba de salvación?

La pista exigía precisión y control, en medio de la tensión, sin embargo aunque Rosa y Gero llevaba la ventaja, un error marcó la diferencia. Rosa tuvo que devolverse en un tramo decisivo, situación que terminó inclinando la balanza a favor de sus rivales. El cierre fue de infarto, con ambas duplas luchando hasta el último obstáculo.

Publicidad

Finalmente, Valkyria y Gio se impusieron y se convirtieron en los primeros semifinalistas del ‘Desafío Siglo XXI’. La emoción fue evidente. “Me siento muy feliz, llegué a esta pista muy tranquila, pensando en algo que nos dejó Kevyn, que nos divirtiéramos”, afirmó Valkyria tras la victoria.

Del otro lado, la derrota dejó reflexiones. “Es segunda vez que mi coequipero por mi culpa no recibe moto”, manifestó Rosa, sin embargo en forma jocosa afirmó que quizás su destino "no es ir en moto, si no en carro". Ella y Gero debieron ponerse los chalecos de sentenciados, quedando en riesgo dentro de la competencia y a la espera de saber con qué dupla tendrán que competir en el reto de eliminación.

Publicidad

Ahora, el ambiente es de expectativa total, pues cada prueba puede cambiar el destino de los competidores a pocos días de conocer quienes serán los que levanten la copa.

Con Valkirya y Gio instalados en la semifinal y con doble premio en mano, el ‘Desafío Siglo XXI’ entra en su fase más decisiva. Las próximas competencias definirán quiénes acompañarán a esta dupla en la antesala de la gran final, en una temporada que ha estado marcada por la resistencia, la estrategia y la capacidad de mantener la calma en los momentos más determinantes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Desafío

Publicidad

Publicidad

Publicidad