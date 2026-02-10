Sentido mensaje de la hermana de Yeison Jiménez a un mes de su muerte: “Te extraño todos los días”

A un mes exacto del trágico accidente aéreo que le arrebató la vida al cantante de música popular Yeison Jiménez, su ausencia continúa dejando un profundo vacío entre sus familiares, amigos y seguidores. Lina Jiménez, hermana del artista, volvió a conmover a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram la última fotografía que se tomó junto a él, acompañada de un mensaje cargado de amor, nostalgia y dolor.



Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente de avión ocurrido en Paipa, Boyacá, junto a parte de su equipo de trabajo, un hecho que sacudió a la industria musical colombiana y generó una ola de mensajes de despedida en todo el país. A 30 días de esa tarde que cambió para siempre la vida de su familia, su hermana decidió abrir nuevamente su corazón y rendirle un homenaje íntimo desde el recuerdo.

“Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte”, escribió Lina Jiménez en la publicación, palabras que reflejan el duelo profundo que atraviesa tras la pérdida de quien no solo fue su hermano, sino también su compañero de vida.

En el mensaje, Lina destacó el vínculo irrompible que los unió durante más de tres décadas. “Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años. Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar”, expresó.



Además de ser su hermana, Lina acompañó a Yeison Jiménez a lo largo de su camino personal y profesional, siendo testigo cercano de su crecimiento, sus luchas y sus triunfos. Ese lazo quedó reflejado en otra de las frases que más conmovió a los seguidores del cantante: “Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida”.



La publicación cerró con una frase que resume el dolor de esa despedida inesperada: “Tu hermana que no te olvida. Nunca pensé que esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero".

Además, en los comentarios de la publicación, Lina Jiménez añadió: “Lo acompañé durante 34 años de su vida y tuve la fortuna de verlo por última vez aquel 10 de enero. Te amo y te amo para siempre”, un mensaje que ha conmovido a los seguidores del artista y que ya supera los 8 mil ‘me gusta’, reflejando el respaldo y la solidaridad de miles de personas ante la partida del artista.

No es la primera vez que Lina Jiménez se pronuncia públicamente tras la muerte del artista. El pasado 13 de enero, día en que se realizó el sepelio privado de Yeison Jiménez en Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá, su hermana ya había compartido un mensaje que también estremeció a miles.

En aquella ocasión, publicó una imagen del féretro acompañado por el sombrero del cantante y varias fotografías, junto al mensaje: “Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos”, y concluyó: “No te demores Yei, que te estamos extrañando mucho”.

A un mes de su partida, el recuerdo de Yeison Jiménez sigue vivo no solo en su música, sino en el amor de su familia, que continúa encontrando en las palabras y la memoria una forma de honrar su legado.

