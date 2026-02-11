My Chemical Romance y la nostalgia del 2000 que se tomó Bogotá

El 10 de febrero de 2026 quedará grabado en la memoria de los fanáticos de My Chemical Romance en Colombia como el día en el que se saldó una deuda de más de una década. La banda de rock estadounidense pisó por primera vez territorio nacional y movió fibras de nostalgia a toda una generación que se sintió representada en sus letras hace 20 años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La banda conformada por Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro aterrizó en Bogotá con su Long Live The Black Parade, un show renovado y teatral que celebra los 20 años de su álbum más escuchado. El concierto se dio luego de 18 años de un show que se canceló y el cambio de fecha del evento de este año.

El Vive Claro recibió a más de 30 mil asistentes a este concierto que quedó marcado por tres momentos claves: el show de The Hives como teloneros, el primer acto de MCR con el espectáculo de The Black Parade y el segundo acto, más cercano al público, con otros temas de su discografía.



La nostalgia 'emo' trascendió

La fila de asistentes para el evento inició desde el día anterior, con la intención que tenían cientos de fanáticos de quedar lo más cerca al escenario posible. Pasadas las 7:00 de la noche del martes, la banda invitada The Hives abrió el escenario con un setlist contundente y lleno de actitud. Los suecos interpretaron canciones como 'Hate to Say I Told You' y 'Tick Tick Boom', logrando conectar con la audiencia, preparando la energía para lo que vendría después.



Ni la lluvia de la tarde, ni el cansancio de la fila impidió al público saltar y gritar al ritmo de los temas de The Hives, así como emocionarse cuando su vocalista sorprendía con su buen manejo del español. Luego de varios shows como teloneros en diferentes giras que han llegado al país, un inolvidable paso por el Festival Estéreo Picnic, los suecos se perfilan para tener su show en solitario en el país.



Después de una hora de show, a las 9:00 de la noche el escenario empezó a verse diferente. Se proyectaban en las pantallas imágenes de una ciudad, un ojo se suspendía sobre el escenario y mucha indumentaria atraía la atención a diferentes puntos. Todo esto anticipaba lo que vendría, un espectáculo en el que todo el tiempo estaban pasando cosas, más allá de la música.

Publicidad

My Chemical Romance trajo a Bogotá no solo todas las canciones de The Black Parade como 'Welcome to the Black Parade', 'Mama', 'Famoust Last Words', entre otras, sino también un montaje en escena lleno de luces, interacción, historia y pirotecnia. A lo largo de su gira la banda ha presentado a su público un mundo distópico, con personajes memorables, de un país que vive bajo un régimen militar y que aparentemente tomó control de la agrupación y lo obliga a presentarse indefinidamente para promover sus reglas.

Este show se suma a todos los que MyChem ya dio en su natal Estados Unidos y a los que ahora está presentando en Latinoamérica, cada uno de ellos con detalles diferenciales que están siendo interpretados por los fans para hallar mensajes y construir teorías sobre el mundo que ha creado la agrupación.

Publicidad

Cuando el show de The Black Parade finalizó, el escenario cambió y los integrantes de My Chemical Romance se quitaron los trajes y emprendieron el segundo acto del show, en el cual dejan atrás el mundo que han creado y están más cercanos al público mientras interpretan otros famosos temas de su discografía como 'I'm Not Okay', 'Helena', 'The Ghost of You', entre otros.

Gerard Way, vocalista de la agrupación, emocionó a los fanáticos recordando la deuda que tenía con el público colombiano. El artista señaló que este concierto era "muy especial" porque su primera vez en Colombia oficialmente estuvo programada en un concierto que iban a dar en 2008, pero que fue cancelado por temas "inesperados" que los obligaron a volver a casa.

El show de My Chemical Romance emocionó a toda una generación, demostró que la agrupación está presentando una de las giras que se perfila para ser una de las más importantes del 2026 y que consolidó a Vive Claro nuevamente como un gran escenario para recibir grandes espectáculos internacionales, siendo este su concierto de apertura del año.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL