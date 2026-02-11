¿Hubo traición? Potro aclaró qué pasó con Katiuska en el Desafío Siglo XXI

Tras la salida de Potro del Desafío Siglo XXI, habló sin rodeos sobre uno de los momentos más comentados de la temporada: su relación con Katiuska y el cambio de equipo que muchos interpretaron como una traición. Para varios televidentes, la decisión de ella de cambiarlo de equipo marcó un punto de quiebre en la competencia; sin embargo, el deportista tiene una lectura distinta de lo ocurrido.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Alan Enrique Ayala Baleta conquistó el corazón de miles de colombianos en su paso por la competencia, convirtiéndose en uno de los desafiantes favoritos de los televidentes. Su humildad e historia de vida se convirtió en fuente de su favoritismo y su energía lo llevó a ser uno de los ocho semifinalistas en la primera etapa.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Qué pasó con Katiuska en el Desafío Siglo XXI?

En entrevista, Potro aseguró que nunca asumió ese episodio como una traición personal. Explicó que, aunque entiende por qué muchos lo ven así desde afuera, él decidió no cargar con ese tipo de sentimientos. "Muchas personas dicen que me traicionó y lo ven así, obviamente es una opinión y es válida, pero desde mi punto de vista, como yo lo veo, es no llevarme emociones negativas ni pensamientos negativos hacia mí, como que ella me traicionó, ella me hizo esto y aquello, pues no, simplemente hizo algo, sus razones tendrá por haberlo hecho", indicó.



"A la final todo el mundo busca estar mejor uno mismo y ya pues yo lo veo de esa manera, como que lo hizo por alguna razón, por algún motivo. Yo lo veo como que no me quiso hacer daño a mí, ella lo hizo por ella", señaló. Y es que durante su paso por el equipo Omega, ambos compartieron estrategias, pruebas y momentos clave del juego, por eso el movimiento generó sorpresa dentro y fuera del programa.



Potro reconoció que, en la primera etapa de la competencia, se sintió utilizado en varias ocasiones y que eso influyó en su manera de reaccionar más adelante frente a otras decisiones dentro del reality. Él mismo explicó que hubo un momento en el que sintió que lo estaban usando como "comodín", alguien que no se quejaba y que aceptaba las decisiones del grupo sin oponerse. Al regresar a una nueva fase del juego, aseguró que entró con otra mentalidad y con la intención de no permitir que eso volviera a suceder.

Publicidad

El boxeador también dejó claro que, tras su salida, han conversado. Según contó, no existe un conflicto pendiente entre ellos y la comunicación se ha mantenido en términos respetuosos. "Sí, hemos hablado después. No tengo problemas con ella ni con nadie", explicó. No obstante, también fue sincero al decir que, en un escenario competitivo futuro, no repetiría una alianza con ella.



La dura despedida de Andrea Serna y Potro en el Desafío Siglo XXI

La eliminación de Potro causó varias lágrimas en los hogares colombianos, donde muchos televidentes esperaban que el barranquillero se convirtiera en el nuevo ganador del programa. Alguien que vivió esa tristeza en persona fue Andrea Serna, quien aprovechó la salida del exdesafiante para expresarle su cariño y admiración.

Alan contó en el podcast que la presentadora del formato más visto por los colombianos lo conmovió hasta las lágrimas cuando le habló tras su eliminación, cuando la barrera entre participante y anfitriona desapareció. "Andrea es un ser humano increíble. Cuando se apagaron las cámaras esa mujer se me acercó y me hizo llorar de nuevo con todo lo que me dijo. Me dijo que yo era un súper humano, que ella me admiraba".

Publicidad

El exdesafiante, que salió del juego con más de 60 millones de pesos, agregó que Andrea Serna lo ayudó a sentirse mejor en un momento tan triste como lo fue su eliminación. "Me dijo tantos cosas que yo quedé tranquilo y contento, porque ella es una mujer superexitosa que está en un nivel super alto y que ella piense esas cosas de mi me hace sentir orgulloso".

La misma Andrea Serna reconoció en sus redes sociales que para ella fue difícil ver la salida de Potro, participante al que le había tomado cariño a lo largo del juego. "Me preguntan mucho si me encariño con los desafiantes, la respuesta es: claro que sí. Pero cómo no, vivo tan de cerca su proceso, dolores, cambios, satisfacciones, todo, así que sí, les tengo cariño y respeto. Enfrentar un Desafío es muy rudo", escribió la presentadora.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co