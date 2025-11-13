Guajira explicó por qué Kevyn no dijo en el Desafío que son novios: "Los veo preocupados"

El regreso de Kevyn y Valkyria al Desafío ha dado mucho de qué hablar y emocionado a los fanáticos del reality por tener la oportunidad de verlos competir nuevamente. Sin embargo, como en su momento, esta vez tampoco escaparon de las preguntas personales y aquellas relacionadas con el amor.

Kevyn, el ganador del Desafío XX, ha sido reservado con la relación amorosa que sostiene desde que salió de la competencia. A pesar de que no hablan abiertamente de su relación ni la comparten, sus seguidores saben que esa persona especial es Guajira, la también exdesafiante que fue su refuerzo para llegar a la final.



¿Qué dijo Kevyn sobre Guajira?

Al empezar a compartir como equipo, los integrantes de Neos empezaron a hablar sobre sus historias de vida y llegaron a la parte amorosa. Valkyria señaló que actualmente está soltera, al igual que otros integrantes, mientras otros aclararon que tenían relaciones serias. Al final todos miraron a Kevyn, quien permanecía callado.

Ante la insistencia de sus compañeros, el ganador del Desafío XX simplemente expresó "solo no estoy".



Las palabras de Kevyn causaron revuelo en las redes sociales y los internautas inmediatamente acudieron a las redes sociales de Guajira para saber su opinión al respecto.



¿Qué dijo Guajira sobre la respuesta de Kevyn?

"Kevyn no dijo que tenía novia, ¿qué opinas de eso?", le escribió un internauta a Guajira y ella le respondió en sus historias de Instagram. "Hay cosas que no se presumen, se protegen", expresó la exdesafiante.



Guajira señaló que sus seguidores y los de Kevyn no debían saber todo sobre ellos, pero que esta vez decidía explicar lo que estaba pasando. "Hay que necesitar un mínimo grado de inteligencia para entender que Kevyn está por allá sin celular y yo estoy acá afuera, es decir, yo puedo saber qué está pasando allá, pero viceversa no".

"Los veo atacados y preocupados por una situación que ni siquiera me afecta a mí", agregó la exdesafiante y ahora presentadora resaltando que recibió varios mensajes y comentarios de personas muy preocupadas o burlándose porque, según ellas, Kevyn la había negado en televisión nacional.

La exdesafiante fue clara y explicó que Kevyn simplemente estaba cumpliendo con su deseo de mantener su relación en privado. "No, no me han negado, en ningún momento dijo 'estoy soltero' o 'estoy solo, no existe nadie en mi vida', no, simplemente está respetando los acuerdos que yo le pedí".

Detalló que antes de que Kevyn regresara a la competencia ella le pidió seguir manejando su relación como lo han hecho hasta ahora. "Yo le pedí: 'Si te preguntan por mí, di que no, si te preguntan por mí evade la pregunta', y que dicha ver que está respetando lo que yo le pedí, entonces no se estresen, relájense".

De hecho, Guajira reveló que la última conversación que tuvo con Kevyn fue para dejar eso claro. "Él: ¿Puedo decir que estamos juntos?, ya quiero que todos sepan. Yo: Noooooo, no sé, no estoy segura, evádelo por un tiempo y si en definitiva ya te ves muy acorralado dilo si quieres, pero enfócate en competir".

