Nicko McBrain, icónico baterista de Iron Maiden, deja la banda tras 42 años: “Un viaje increíble”

El mítico baterista de Iron Maiden, Nicko McBrain, de 72 años, anunció que dejará la banda luego de 42 años. El músico británico aseguró que desea apartarse de “el estrés de las giras extensas”.

A través de un comunicado desde su cuenta de X, la banda de heavy metal dio a conocer las palabras de Nicko antes de dar un paso al costado de la agrupación inglesa.

“Después de pensarlo mucho, con tristeza y alegría, anuncio mi decisión de dar un paso atrás y alejarme del estrés de las giras extensas. Hoy, sábado 7 de diciembre, en Sao Paulo tendré mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro”, informó Nicko McBrain.

Banda Iron Maiden, en 2008 - PAL PILLAI/AFP

El baterista agregó que solo se alejará de los escenarios, pues “seguiré siendo parte de la familia Iron Maiden y trabajaré en una variedad de proyectos que mis representantes de siempre, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí. También trabajaré en una variedad de proyectos personales y me concentraré en mis negocios y emprendimientos existentes, incluidos The British Drum Company, Drum One de Nicko McBrain, Titanium Tart y, por supuesto, Rock-N-Roll Ribs”.

“Un viaje increíble”: Nicko McBrain

“¿Qué puedo decir? ¡Estar de gira con Maiden durante los últimos 42 años ha sido un viaje increíble! A mis seguidores más fieles: ustedes hicieron que todo valiera la pena y los amo. A mi esposa, Rebecca, ustedes hicieron que todo fuera infinitamente más fácil y los amo. A mis hijos, Justin y Nicholas, gracias por comprender las ausencias y los amo. A mis amigos que siempre están ahí para mí, ¡los amo! A mis compañeros de banda, ustedes hicieron que fuera un sueño hecho realidad y ¡los amo!”, escribió el músico británico.

An Announcement from Iron Maiden pic.twitter.com/MzFfb8DC4A — Iron Maiden (@IronMaiden) December 7, 2024

Finalmente, el legendario baterista de Iron Maiden dijo que “miro hacia el futuro con mucha emoción y gran esperanza de verlos pronto. Que Dios los bendiga a todos y, por supuesto, “¡up the Irons!” (¡Arriba los hierros!)".

"Te extrañaremos muchísimo": representante de Iron Maiden

El representante de Iron Maiden, Rod Smallwood, respondió a las palabras de Nicko McBrain: “¡Y todos te amamos también! Gracias por ser una fuerza incontenible detrás de la batería de Maiden durante 42 años y mi amigo durante más tiempo. ¡Hablo en nombre de toda la banda cuando digo que te extrañaremos muchísimo!”.

El empresario agregó que “desde Rock in Rio, en 1985, hemos tenido una relación especial con Brasil, así que despedirnos de la gira frente a 90.000 fans aquí en Sao Paulo durante 2 noches es poético y ustedes merecen todos los elogios que estoy seguro que estos maravillosos fans les darán en este último show”.

Nicko McBrain en 2005 - FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP

Smallwood les dijo a los fans de Iron Maiden que lamentan la despedida de Nicko que “la banda y yo tenemos miles de recuerdos maravillosos de los últimos 42 años, grandes conciertos, abundantes discos de platino, discos de oro y premios, el cariño de los fans y una cerveza de más en demasiadas ocasiones. ¡Un vínculo así es para siempre! Y, como dice Steve Harris, ‘Nicko es y siempre será parte de la familia Malden’”.

Por último, la banda anunció que en poco tiempo se conocerá quién será el nuevo percusionista: “Iron Maiden siempre consigue a su hombre y nuestro nuevo baterista ya elegido será anunciado muy pronto”.

Historia de Iron Maiden

Iron Maiden es una banda británica de heavy metal formada en 1975 por el bajista Steve Harris. Su álbum debut homónimo, lanzado en 1980, marcó el inicio de una carrera exitosa.

Durante los años 80, Iron Maiden lanzó una serie de álbumes icónicos como The Number of the Beast (1982), Piece of Mind (1983) y Powerslave (1984), consolidándose como una de las bandas más influyentes del género. La mascota de la agrupación, conocida como Eddie, se convirtió en un símbolo reconocible en sus portadas y conciertos.