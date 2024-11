Mago de Oz autografió prótesis de un fan en Rock al Parque: el joven contó la historia

Una historia detrás de Rock al Parque se viralizó en redes sociales. Una prótesis de una pierna se perdió en medio del concierto y llegó hasta la tarima de los artistas buscando un autógrafo. Se perdió y después fue encontrada y entregada a su dueño.

>>> También puede leer: Unas mil personas se quedaron sin ver a la banda Mago de Oz por cancelación de concierto en Armenia

La historia completa fue narrada por el protagonista y propietario de la prótesis, Daniel Martínez, quien asistió al festival buscando ver a una de sus bandas favoritas, Mago de Oz.

¿Por qué se quitó la prótesis?

“Estaba muy lleno y yo iba en muletas. Una pareja me preguntó si utilizaba las muletas por molestia o algo así y yo les mostré la prótesis. Había varios chicos que estaban caminando para el frente y yo con la pierna así levantada me adelanté”.

Publicidad

¿Por qué tiene una prótesis?

“Yo nací con una malformación congénita; mi pierna no me crecía a diferencia de como yo crecía. Me tocó utilizar un zapato con plataforma para poder caminar y me lastimaba mucho y me la tuve que amputar como a los cuatro años. Desde chiquitico ya estaba acostumbrado a andar con la prótesis y con las muletas; la dominé a la perfección”.

¿Cómo reaccionó cuando recibió la prótesis firmada por Mago de Oz?

“Ese día salí corriendo apenas me dieron la prótesis. Salí contento, contentísimo, corriendo con las muletas y la gente me decía: ‘Se la firmaron’ (…) Literalmente me volvió tanta la alegría de ver estas firmas de los de Mago de Oz, es increíble. Me siento muy contento, de verdad”.

Publicidad

¿De dónde nace el gusto por Mago de Oz?

“Mi primera canción de Mago de Oz fue la de Costa del silencio. Hay muchísimas que me gustan de Mago de Oz, no podría decirte una porque me voy a contradecir con otra. Yo conocí a Mago de Oz cuando estuve un tiempo en el campo, porque yo era un poquito cansón; entonces no me podían llevar a un internado y me llevaron para el campo, donde una tía. Duré como cuatro años y mi primo resulta que tenía discos de rock guardados y un día me puse a escuchar los discos y pues desde muy pequeño me ha gustado el rock”.

¿Qué significó para usted la firma de los músicos en la prótesis?

“No hace mucho terminé una relación, tuve problemas estos días, o sea, estaba muy cargado de cosas y esto fue como un plus, como si la vida me estuviera premiando. Quizás siento que es un tesoro del cielo, que quizás Dios me está premiando. Me siento muy feliz, de verdad, me volvió otra vez la moral y estoy muy contento”.

>>> También puede leer: El traje del león del Mago de Oz fue subastado en US$3 millones