En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / K-pop Demon Hunters: ellas son las cantantes que dieron sus voces a las protagonistas

K-pop Demon Hunters: ellas son las cantantes que dieron sus voces a las protagonistas

El fenómeno de K-Pop Demon Hunters viene acompañado del talento de grandes cantantes y artistas estadounidenses y coreanas que dieron sus voces a las protagonistas.

Por: María Paula González
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Kpop Demon Hunters
Las cantantes que le dieron sus voces a las cazadoras K-pop -
Fotos: The Tonight Show y Netflix

Publicidad

Publicidad

Publicidad