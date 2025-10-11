K-pop Demon Hunters: ellas son las cantantes que dieron sus voces a las protagonistas

El pasado 20 de junio llegó la plataforma de Netflix una película original animada llamada 'KPop Demon Hunters' o 'Las guerreras K-pop', una película de fantasía en la que se cuenta la historia de unas 'idols' que conforman el grupo musical HUNTR/X, el más exitoso del momento. Pero ellas no son simples artistas, a través de la música luchan contra los demonios lo que las convierte en guerreras o cazadoras de demonios.

A lo largo de la película se enfrentan a los Saja Boys, un grupo masculino de k-pop que llega a arrebatarles su primer lugar, pero que además es una agrupación conformada por demonios.

La película causó un fenómeno inesperado, convirtiéndose en la producción más vista de la plataforma e incluso llevando a las canciones de HUNTR/X y los Saja Boys a superar récords de grupos de k-pop reales como Blackpink y BTS.



¿Quiénes son las voces detrás de las protagonistas?

El grupo k-pop femenino protagonista está conformado por Rumi, Mira y Zoey, quienes recibieron las voces de seis poderosas mujeres. Cada una tuvo una voz de una actriz para sus partes habladas, mientras que detrás de las canciones hay otras tres grandes cantantes que ahora se han convertido en un fenómeno mundial.



Arden Cho y EJAE: la voz y el alma de Rumi

Rumi, la líder del grupo ficticio HUNTR/X, es un personaje complejo: carismática en el escenario, pero disciplinada y temeraria cuando se enfrenta a los demonios que acechan su ciudad. La actriz estadounidense de ascendencia coreana Arden Cho presta su voz hablada al personaje, aportándole una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que ya había demostrado en producciones como 'Teen Wolf' y 'Partner Track'.



En las canciones, la energía de Rumi cambia de registro y se convierte en pura emoción. Esa transformación la encarna EJAE, nombre artístico de Kim Eun-jae, una cantautora y productora coreano-estadounidense que ha trabajado en la industria del pop independiente con un estilo introspectivo y melódico. EJAE no solo interpreta la voz cantada de Rumi, sino que también colaboró en la composición de algunos temas originales de la película, entre ellos 'Golden', uno de los más destacados del soundtrack.



May Hong y Audrey Nuna: la dualidad rebelde de Mira

El papel de Mira, la segunda integrante del trío protagonista, recae en May Hong, una actriz y modelo reconocida por su trabajo en series como 'High Maintenance' y 'Pose'. De origen coreano y criada en Nueva York, Hong aporta a Mira una presencia serena pero poderosa, con un tono de voz que equilibra la calma y la ironía. Su interpretación hace de Mira una especie de “ancla emocional” del grupo, alguien que mantiene la cabeza fría mientras sus compañeras pierden el control en medio del caos sobrenatural.

En el terreno musical, la contraparte de Hong es Audrey Nuna, una de las artistas más prometedoras del R&B alternativo actual. Nacida en Nueva Jersey como Audrey Chu, combina influencias del hip hop y el pop experimental, y ha sido comparada con figuras como Doja Cat o Kali Uchis por su versatilidad y estética híbrida. En la película, Audrey presta la voz cantada de Mira, dotando al personaje de un sonido más urbano y vanguardista.



Ji-young Yoo y Rei Ami: el fuego juvenil de Zoey

La tercera protagonista, Zoey, es la más joven del grupo y representa el espíritu rebelde y curioso que impulsa la historia. Su voz hablada pertenece a Ji-young Yoo, una actriz estadounidense de ascendencia coreana que ha ganado reconocimiento por sus papeles en producciones independientes y series de televisión. Yoo aporta frescura y autenticidad al personaje, retratando a una joven que oscila entre la inocencia y la determinación.



La voz cantada de Zoey corre por cuenta de Rei Ami, una artista coreano-estadounidense que se ha abierto paso en la escena alternativa con un estilo que mezcla pop, trap y R&B. Conocida por temas como 'Dictator' y 'Ricky Bobby', Rei Ami combina una estética provocadora con un trasfondo introspectivo que conecta con las nuevas generaciones.

