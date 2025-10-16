Valentina Castro se gozó el show de Karol G tras bambalinas en el desfile de Victoria's Secret

El paso de Karol G y Valentina Castro por el icónico Victoria's Secret Show sigue dando de qué hablar y siendo motivo de orgullo para millones de colombianos. La 'Bichota' dejó en alto la bandera con un show musical en español y con todo el ritmo latino, mientras Castro se convirtió en la primera modelo colombiana en convertirse en un ángel de la famosa compañía.

Con el paso de las horas después del desfile se siguen conociendo momentos únicos que vivieron las colombianas en medio del evento que se llevó a cabo en Nueva York. Desde el perfil de Victoria's Secret PINK se reveló en exclusiva la manera en la que se vivió el show de Karol G en el backstage, especialmente cómo lo disfrutó su compatriota.



Video de Valentina Castro bailando canción de Karol G

"Reinas apoyando reinas", escribieron en la descripción del video en el perfil oficial y mostraron el momento que se vivió tras bambalinas durante la presentación de Karol G en el desfile. De fondo sonaba 'Latina Foreva', uno de los temas que la colombiana decidió interpretar sobre el escenario, mientras tanto Valentina Castro no se quedó sentada.

En el backstage, donde estaban todas los ángeles preparándose para su momento en el desfile, Castro no pudo evitar tomarse un momento para disfrutar del éxito de su compatriota. La modelo de Tumaco se levantó de su silla y empezó a bailar. Sus compañeras empezaron a grabarla y ella con su sabor colombiano las sorprendió con sus pasos de baile e interpretando también la canción de Giraldo.



El momento quedó inmortalizado en el perfil de Victoria's Secret PINK, donde cientos de colombianos se manifestaron con 'me gusta' y comentarios de orgullo, celebrando que las dos colombianas hayan compartido este momento tal especial. "Una Colombiana bailando música de una Colombiana"; "Ella sabe que es icónica"; "Orgullosamente colombianas"; "Nuestro ángel", escribieron muchos compatriotas felices.

De hecho, después del desfile la misma Valentina Castro habló con Noticias Caracol y reveló detalles de ese momento y de su encuentro con Karol G cuando la paisa se bajó del escenario. "Yo estaba detrás del set y yo bailaba, todos me grababan y decían 'ay la colombiana'", compartió Castro.



Luego de ese señaló que se encontró de frente con la intérprete de 'TQG' y 'Latina Foreva' y le manifestó su admiración. "Yo le estaba contando a ella lo que yo sentía y se me iban a salir las lágrimas", confesó Valentina sobre la magnitud de estar allí junto a La Bichota.



Así fue la presentación de Karol G en el Victoria's Secret Show

Karol G no solo ofreció una electrizante actuación musical, sino que cumplió un sueño de niña al transformarse en un auténtico 'Ángel' de la marca, dejando claro que el sabor latino está, oficialmente, 'Foreva' en las grandes ligas de la moda y el entretenimiento.

El show, celebrado en Nueva York y transmitido por plataformas digitales, buscaba consolidar su renovada apuesta por la diversidad y la espectacularidad. Y fue justamente en ese marco que Karol G, junto a figuras como Missy Elliott, Madison Beer y el grupo de K-Pop TWICE, se robó el foco de atención.

La cantante paisa subió al escenario para interpretar dos de sus éxitos más recientes, extraídos de su aclamado álbum 'Tropicoqueta': la sensual 'Ivony Bonita' y el himno de empoderamiento 'Latina Foreva'. Mientras las supermodelos, incluidas las icónicas Bella y Gigi Hadid, Adriana Lima y la debutante estrella de la WNBA, Angel Reese, desfilaban con lencería de ensueño, Karol G inyectó una dosis de ritmo urbano y carisma puro.

