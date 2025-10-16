En vivo
Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Valentina Castro se gozó el show de Karol G tras bambalinas en el desfile de Victoria's Secret

Valentina Castro se gozó el show de Karol G tras bambalinas en el desfile de Victoria's Secret

En video quedó captado el momento en el que, mientras Karol G estaba en el escenario, detrás de escena la modelo Valentina Castro sacaba sus mejores pasos.

Por: María Paula González
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Valentina Castro
Valentina Castro disfrutó el show de Karol G en el Victoria's Secret Show -
Fotos: @vspink

