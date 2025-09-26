Avenged Sevenfold pospone su gira por Latinoamérica por complicaciones de salud de su vocalista

Fanáticos de Avenged Sevenfold en Colombia y toda Latinoamérica han recibido una triste noticia a pocos días del inicio de la gira de la banda por la región. Por problemas de salud de M. Shadows, vocalista de la agrupación, la gira queda pospuesta.

La información fue confirmada por el mismo artista, quien apareció en un video explicando los motivos que lo llevaron a cancelar todos los conciertos que tenían en la región y que incluían fechas en Argentina, Chile, Colombia, Brasil, México y Puerto Rico.

"Con gran pesar y tristeza, tenemos que anunciar que, debido a una afección específica llamada hematoma de las cuerdas vocales, hemos tomado la decisión de posponer nuestra gira hasta principios del próximo año. Prometemos volver con más fuerza que nunca. Sus entradas seguirán siendo válidas para los conciertos reprogramados; las nuevas fechas están en camino y se anunciarán la próxima semana. Gracias por su comprensión, cariño y apoyo", se lee en la descripción del video.



La noticia llega unos días después de que la banda aplazara su primera fecha, programada para el 25 de septiembre en Buenos Aires, Argentina, por el mismo motivo. M. Shadows confirmó que creía que con unos días de descanso podría cumplir con los siguientes conciertos, pero no fue así.

"Mi voz tiene algunos problemas", señaló el artista en el video, agregando que empezó a sentirse enfermo cuando llegó a Argentina, por lo que cancelaron la fecha en Argentina y se tomó unos días de descanso esta semana. "No sentí ninguna diferencia y al día siguiente me levanté y me sentí peor, fui a un doctor en Argentina y me detectó un hematoma en mi cuerda vocal izquierda".

M. Shadows recordó que ya había pasado por esto en 2017, por lo que sabía que lo mejor era posponer la gira.

