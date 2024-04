Novio de Beba le pidió matrimonio tras ser expulsada del Desafío XX

Beba es una de las participantes del Desafío XX que más comentarios ha generado en las redes sociales por su desempeño a lo largo de la competencia. La barranquillera salió expulsada del programa, pero en su casa la esperaba una importante propuesta por parte de su novio.

Andrés Gómez es el novio de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, desde hace ya casi tres años. Mientras la modelo y artista estaba en la competencia, el hombre utilizó sus redes sociales para apoyarla y defenderla de los malos comentarios que le dejaban los internautas en sus publicaciones.

Luego de que Beba fuera expulsada del Desafío, Gómez decidió recibirla con una propuesta de matrimonio, la cual anunciaron en sus redes sociales y en Día a Día, programa de Caracol Televisión. Ante esta importante propuesta, muchos se preguntan por las edades de la pareja que está próxima a ir al altar.

Beba tiene 25 años, edad a la que planea dar el "sí, acepto", mientras que su novio tiene 37, lo que quiere decir que es 12 años mayor que la exparticipante del Desafío. En sus redes sociales, Andrés Gómez se describe a sí mismo como emprendedor con especialización en trading y criptomonedas.

Así le pidieron matrimonio a Beba, exparticipante del Desafío XX

Según se ve en el video publicado por la pareja en sus redes sociales y explicaron al programa matutino Día a Día, luego de que Beba regresara a su natal Barranquilla, el novio planeó todo para hacer la propuesta.

"Yo salí con una amiga y él se supone que estaba haciendo vueltas. Mi amiga me dice que vayamos a ver a su esposo, que es músico, que está ensayando en un lugar. Cuando yo llego, él empieza a cantar y ahí se me hizo raro, yo miraba a todo lado buscando a Andrés porque dije: 'No me voy a ilusionar, pero algo va a hacer'", relató la modelo.

Por su parte, Andrés Gómez señaló que tenía planeado desde antes de que iniciara el Desafío que cuando Beba regresara le pediría matrimonio. "Es el deseo de mi corazón y sé que vamos a ser muy felices". Señalaron que no quieren esperar mucho por la boda, por lo que piensan que solo faltan unos meses para el gran acontecimiento.