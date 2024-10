¿Nueva pareja del Desafío XX? Jerry le confesó sus sentimientos a Karoline

Karoline y Jerry fueron una de las parejas finalistas en el Desafío XX, de Caracol Televisión, conformando el equipo Pibe. En una reciente entrevista, el participante señaló que tuvo sentimientos encontrados con la desafiante.

¿Jessy se estaba enamorando de Karoline?

Tras el final del reality, Jerry pasó por El sentenciado del Desafío XX y allí habló sobre los planes a futuro, la manera en que llegó al programa y cómo ha sido su vida después de la exposición en televisión nacional.

Jerry, campeón del Desafío 2019, fue llamado como refuerzo para la etapa dorada de la edición de este año por Karoline. Dentro del juego, fueron una de las parejas más cercanas, pero al mismo tiempo de las que más peleaba por la competencia.

El participante reveló que la llamada de Karoline lo emocionó y sorprendió mucho. "El 31 de diciembre, ya acabándose el año, viendo los fuegos artificiales y comienzo a agradecerle a Dios por todo lo maravilloso y escribo: 'este año voy a estar en el Desafío de Caracol y voy a ser campeón'".

Contó que por eso lo sorprendió recibir la llamada de Karoline, a quien conocía de antes. "Karoline estuvo conmigo en otro reality, fui el que la apoyé siempre, las otras le hacían el feo y yo la ayudaba a entrenar". Agregó que luego de ese programa siguieron entrenando juntos.

En ese momento, Jerry confesó que sus sentimientos por Karoline estaban cambiando. "La verdad, Karoline al principio me gustaba bastante". Aseguró que todo se transformó cuando se lo confesó a la desafiante, quien "me dijo: no, a mí me gustan las mujeres".

Aunque sus sentimientos no fueron correspondidos, Jerry aclaró que después de esa incómoda situación, su amistad se hizo más fuerte, como se vio en el programa. "Fue bacano porque, después de que ella me dice eso, empiezo a ver a una gran amiga. Cuando la veo en el Desafío compitiendo me sorprendí y cuando me llaman digo: 'Dios existe'".

Jerry señaló que la llamada de Karoline le demostró que Dios y el universo le habían cumplido su deseo del 31 de diciembre, cuando expresó que quería regresar una vez más al Desafío de Caracol TV.