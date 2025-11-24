Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renuncia a su título en Miss Universo: estas fueron sus razones

Para nadie es un secreto que la edición número 74 de Miss Universo ha estado envuelta en polémicas desde el principio. El pasado viernes 21 de noviembre, la mexicana Fátima Bosch se coronó como la nueva reina universal, superando a las representantes de Tailandia, Venezuela, Filipinas y Costa de Marfil, quienes completaron el top 5. Pero ahora, esta última candidata, Olivia Yacé, vuelve a poner el certamen en el centro de la conversación internacional tras anunciar su renuncia al título regional que obtuvo durante la gala.



A través de sus redes sociales, la marfileña, quien fue proclamada Miss África y Oceanía Universo durante la ceremonia final, publicó un comunicado en el que expresó agradecimiento, pero también una firme postura frente a lo que considera una decisión necesaria para mantenerse fiel a sus principios. “Como representante de Costa de Marfil en el concurso Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar en este camino, debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”, afirmó en su mensaje.

En el mismo comunicado, Yacé anunció oficialmente su decisión.“Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, por la presente anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier afiliación futura con el Comité de Miss Universo”.

La joven, considerada una de las favoritas del público, la prensa y de los llamados 'missologos', aseguró que su determinación parte de su sentido de responsabilidad personal y social, razón por la cual estaba tomando esta decisión. "Para alcanzar plenamente mi potencial, debo permanecer firmemente anclada en mis valores, principios rectores que allanan el camino hacia la excelencia" afirmó.



La decisión sorprendió a sus seguidores porque su participación fue destacada como una de las más sólidas del certamen. De hecho, durante la gala final, Yacé señaló que su mayor motivación es ser ejemplo para nuevas generaciones. En su comunicado reiteró ese mensaje: “Mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en habitaciones donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”.



Aunque en su comunicado no mencionó las recientes polémicas del certamen, muchos seguidores han interpretado su salida como un mensaje indirecto a la organización. Pues para numerosos fanáticos, la costamarfileña fue una de las favoritas de la noche y dejó una de las respuestas más sólidas en la ronda final.

No obstante, Yacé insistió en que su decisión no tiene que ver con los resultados, sino con su propósito personal de servicio y coherencia. “Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que aprecio”, expresó.

Otro de los apartados que más resaltó del anuncio fue el mensaje directo a comunidades afrodescendientes alrededor del planeta.“Hago un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: continúen entrando en espacios donde no se les espera. Nunca dejemos que nadie defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas”, escribió la exreina.

Tras agradecer el apoyo recibido, Yacé también envió un mensaje de respeto hacia la nueva Miss Universo y dedicó palabras de afecto a Miss Jamaica, quien atraviesa un proceso de recuperación médica luego de la aparatosa caida que sufrió en la preliminar del concurso.

“Extiendo mis felicitaciones a la nueva Miss Universo. También deseo a Miss Universo Jamaica una pronta recuperación y le envío todo mi afecto”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase que rápidamente se volvió viral entre los usuarios que reaccionaron a su publicación: “Es hora de África”. Tras su anuncio, fueron muchas las voces que salieron a respaldarla y a destacar su valentía.

Entre ellas, Miss Universo Indonesia escribió un comentario que también ha ganado fuerza en redes: “Un título no hace a una reina… la integridad sí. Orgullosa de tu fuerza, mi reina por siempre”.



¿Quién es Olivia Yacé?

La joven marfileña, una de las figuras más influyentes del mundo de los certámenes, fue elegida Miss Costa de Marfil 2021, luego reconocida como Miss Mundo África 2022 y segunda finalista en Miss Mundo 2022. Su trayectoria la llevó a representar nuevamente a su país en Miss Universo 2025, donde se consolidó como una de las favoritas.

Olivia Yacé divide su vida entre Costa de Marfil y Estados Unidos, donde adelanta estudios universitarios. Su perfil es el de una mujer cosmopolita, con amplio recorrido en la industria de la moda, campañas internacionales y proyectos de impacto comunitario.

Además, lidera la Fundación Olivia Yacé, enfocada en educación, salud femenina e iniciativas contra la desigualdad. También trabaja como embajadora de turismo de su país y participa en programas para impulsar la inclusión financiera, el empoderamiento femenino y el desarrollo agrícola a través de plataformas como Food Valley.

Su misión, según afirma su página oficial, es inspirar a más jóvenes africanas a creer en sus capacidades y a abrir espacios donde antes no existían.

