Hija de Bruce Willis entristece al contar que el actor no la recuerda: "Todavía veo una chispa"

A mediados del mes de agosto la familia de Bruce Willis informó que tuvo que tomar una decisión difícil a causa del avance de la enfermedad del actor diagnosticado con demencia frontotemporal: dejarlo internado en un hogar de cuidado especial. Emma Heming, esposa de Willis, indicó que ante la complicación de la salud del famoso se determinó que necesitaba cuidados más especiales y profesionales.

Con el paso de los meses, se han conocido nuevos detalles sobre la salud del actor, cada vez más afectada por la enfermedad. Recientemente fue la hija mayor del hombre de 70 años, recordado por su participación en 'Duro de matar', quien dio a conocer emotivos detalles de la manera en la que vive el actor.



Bruce Willis ya no recuerda a su hija mayor

Se trata de Rumer Willis, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, quien compartió en sus redes sociales algunas actualizaciones de la salud de su papá tras visitarlo en la casa de reposo en la que está. La mujer detalló que su papá pasó de estar frente a las cámaras a estar cuidado durante 24 horas por personal especializado y certificado en pacientes con su condición.

Al evidenciar que estuvo visitando a su padre, muchos de sus seguidores empezaron a hacerle preguntas sobre el panorama actual de Bruce Willis y ella respondió con sinceridad. Rumer señaló que el diagnóstico del actor sin duda cambió su vida y la de toda de su familia, y ahora que vive en un lugar diferente el cambio se siente más fuerte. Pero todos encuentran espacios especiales para seguir disfrutando de su compañía.



En sus historias de Instagram, Rumer Willis reveló un detalle que no fue menor para los seguidores del actor y es que ya no recuerda a su hija. A pesar de lo difícil que debe ser encontrarse con su padre y que no la reconozca, Rumer resaltó que lo que le importa es transmitirle su amor. "Estoy muy agradecida de que cuando voy allí y le doy un abrazo, me reconozca o no, él pueda sentir el amor que le he dado".



De la misma forma, Rumer señaló que por pequeños momentos logra sentir también el amor de su padre, quien la recuerda en pequeños fragmentos de tiempo. Aseguró que en esos fugaces momentos "todavía veo una chispa en él" que le recuerda ese amor incondicional que ambos compartieron y siguen compartiendo en la actualidad, aunque en condiciones diferentes.

Resaltó que lo que más le gusta de poder visitar a su padre es ir acomapañada de su hija, la nieta de Bruce Willis. "Me siento agradecida de poder ir allí con Luetta y pasar tiempo con él, de poder sentir el amor que me tiene, y de poder amarlo y estar con él".

Finalmente, la hija mayor de Bruce Willis respondió la pregunta que más le hacen sobre su papá, que es cómo se encuentra. La mujer fue muy sincera al respecto, señalando que "la gente siempre me hace esta pregunta, y creo que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que a nadie con demencia frontotemporal le va bien".



Así fue el diagnóstico de Bruce Willis con demencia frontotemporal

El diagnóstico de FTD que Bruce Willis recibió a finales de 2022 vino precedido de años de incertidumbre. Inicialmente, en 2022, la familia recibió un diagnóstico de afasia. Emma Heming reveló que la FTD fue la causa subyacente y que la variante específica que padece el actor es la FTD PPA (Afasia Progresiva Primaria), un subtipo que afecta significativamente el lenguaje, la comprensión y la lectura.

La familia de Willis ha enfrentado el dilema de cómo explicar la enfermedad a sus dos hijas, Mabel y Evelyn, que tenían 10 y 8 años en ese momento. Emma reveló que las niñas "están de duelo" y "extrañan mucho a su papá". Es particularmente difícil para ellas ver que su padre se está "perdiendo momentos importantes".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL