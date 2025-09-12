En vivo
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / "Puro sentimiento": Kapo y Camilo unen sus voces en 'Esta es tu casa nena'

"Puro sentimiento": Kapo y Camilo unen sus voces en 'Esta es tu casa nena'

Kapo y Camilo se unieron para crear un bolero moderno, rescatando el romanticismo para las nuevas generaciones.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 12, 2025 06:06 p. m.
Kapo y Camilo
Kapo y Camilo presentaron 'Esta es tu casa' -
Fotos: Cortesía

