"Puro sentimiento": Kapo y Camilo unen sus voces en 'Esta es tu casa nena'

"Una pareja dispareja, donde el amor ya no es bienvenido", cantan Kapo y Camilo en su colaboración 'Esta es tu casa nena', un bolero moderno en el que los dos artistas colombianos abordan aquellos amores que ya no se sienten como antes. Los artistas, que se han caracterizado por sus letras románticas, esta vez unieron sus voces y beats para crear un nuevo tema al amor.

La música latina sigue encontrando nuevas formas de conectar con el público, y ahora lo hace de la mano de dos artistas que representan tanto la frescura de la nueva generación como la madurez creativa de una figura consolidada. Kapo y Camilo han unido talentos en 'Esta es tu casa nena', un bolero moderno que promete convertirse en un himno de romanticismo y melancolía en tiempos de playlists urbanas y beats electrónicos.



Kapo y Camilo se unen para revivir el bolero

La canción, lanzada bajo el sello La Industria INC y Sony Music Latin, llega como una propuesta arriesgada pero necesaria: rescatar la esencia del bolero clásico y proyectarla hacia una audiencia contemporánea. En un panorama donde predominan el reguetón y el trap, esta colaboración apuesta por el poder de la interpretación íntima y las letras cargadas de sensibilidad.

El tema musical no solo se destaca por su interpretación, sino también por la calidad de su producción. Kapo, Gangsta y Jeyjenm se encargaron de los arreglos, mientras que la ingeniería de grabación estuvo en manos de Jeyjenm y Nicolás Ramírez. La mezcla fue realizada por Javier Garza, un referente en la industria, y la masterización corrió a cargo de Dale Becker, reconocido por su trabajo con artistas de primer nivel.



El resultado es una obra atemporal que, sin abandonar el ADN romántico del bolero, logra sonar fresca, cercana y lista para conquistar tanto a oyentes jóvenes como a públicos que crecieron con el género.

Con esta colaboración, Kapo reafirma el lugar que se ha ganado como una de las voces más prometedoras de la nueva ola musical. Con una carrera en ascenso, ya ha logrado posicionarse en listas digitales y llevar su propuesta a escenarios internacionales. Su capacidad de transitar entre géneros y mantener un estilo propio lo ha convertido en un referente del afro-pop latino, y ahora con este bolero demuestra su versatilidad y sensibilidad artística.

"Esta la hicimos para recordar ese amor que se sigue sintiendo presente. Amen más a esa persona para que nunca se la tengan que dedicar. ESTA ES TU CASA NENA es puro sentimiento como los que cargan los boleros. Gracias mi bestia Camilo por sumarse a esta vibra!", escribió Kapo en sus redes al lanzar la canción en plataformas.

Por su parte, Camilo continúa afianzando su rol como un artista capaz de reinventar géneros clásicos. Su participación en 'Esta es tu casa nena' muestra que más allá de sus éxitos globales en el pop y lo urbano, tiene un profundo interés por explorar sonidos que forman parte del patrimonio cultural latino.

