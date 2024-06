¿Qué enfermedades tiene Halsey? La cantante reveló su lucha secreta en una nueva canción

La cantante pop Halsey compartió en una nueva canción su conmovedor testimonio en medio de la lucha contra el lupus y la leucemia. En 'The End', su más reciente lanzamiento, la artista contó que lleva meses enfrentando en secreto estas enfermedades.

La artista estadounidense de 29 años anunció en sus redes sociales que está próxima a presentar su quinto álbum de estudio, luego de una larga pausa que sus seguidores no comprendían. En las últimas horas presentó el primer sencillo de su nuevo disco que terminó sorprendiendo al mundo, pues revela su diagnóstico de lupus y leucemia.

Tras el lanzamiento de la canción, Halsey compartió en sus redes sociales algunas fotos de lo que han sido los más recientes meses de su vida, viviendo en tratamiento para ambas enfermedades. "Para resumir, tengo suerte de estar viva. Una historia corta larga, escribí un álbum", recalcó la cantante.

A través de varios videos, Ashley Nicolette Frangipane, nombre real de Halsey, demostró la montaña rusa de emociones que ha vivido tras el diagnostico, la manera en que ha llevado las enfermedades y, por supuesto, cómo la música ha sido su refugio en este tiempo.

"Me siento como una anciana. Me dije a mí misma que me doy dos años más para estar enferma. A los 30 voy a renacer y no estaré enferma y me veré súper sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga treinta", dice Halsey en una de las grabaciones, teniendo en cuenta que en septiembre de este año cumplirá 30 años.

¿Qué es el lupus y la leucemia?

Según el Lupus Research Alliance, lupus "es una enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados". Otra famosa que ha enfrentado esta enfermedad es Selena Gomez.

Por otro lado, la leucemia "es el cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, incluso la médula ósea y el sistema linfático". Según el portal Mayo Clinic, aunque hay diferentes tipos de leucemia, "por lo general involucra a los glóbulos blancos. En las personas que tienen leucemia, la médula ósea produce una cantidad excesiva de glóbulos blancos anormales que no funcionan correctamente".

