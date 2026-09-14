¿Qué es una residencia artística? Así funcionará el formato de conciertos de Shakira en Madrid

La llegada de Shakira a Madrid ha puesto nuevamente sobre la mesa un concepto que cada vez tiene mayor presencia en la industria musical: las residencias artísticas. La cantante colombiana se prepara para ofrecer 12 conciertos en la capital española, pero, más allá del número de presentaciones, el formato tiene una característica particular.



De acuerdo con el experto en música Pablito Wilson, en diálogo con Noticias Caracol, una residencia puede entenderse, en términos sencillos. “En términos cortos y tal vez no tan precisos es cuando un artista elige un lugar para hacer muchos conciertos de un solo tirón”, explicó Wilson.

¿En qué se diferencia de una gira?

Una de las principales diferencias está precisamente en la concentración de las presentaciones. Mientras una gira tradicional implica que el artista se desplace por diferentes ciudades y escenarios, una residencia reúne varias fechas en un mismo destino.

Este formato ha ganado notoriedad en los últimos años. Wilson recordó que se comenzó a hablar ampliamente de este concepto a raíz de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, que tuvo más de 20 conciertos. Posteriormente, otros artistas, entre ellos Ricardo Arjona y ahora Shakira, han recurrido a este modelo.



Sin embargo, una residencia no necesariamente tiene que limitarse a repetir un concierto durante varias fechas. La propuesta puede incorporar elementos propios que conviertan el espectáculo en una experiencia particular.



¿Qué tiene de novedoso la residencia de Shakira?

En el caso de Shakira, la residencia en Madrid contempla 12 conciertos y se desarrolla en un espacio concebido alrededor de la propuesta de la artista. El espectáculo tendrá lugar en el Macondo Park, un espacio de 30 hectáreas que, además de los conciertos, contará con una biblioteca, un taller de moda, espacios gastronómicos y una zona infantil.



La propia Shakira explicó que su intención era crear un lugar en el que los asistentes pudieran acercarse a diferentes expresiones de la cultura latinoamericana. “Fue mi deseo el armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente, un lugar en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina rodeado de arte, de cine, de gastronomía”, señaló la cantante.

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De esta manera, la propuesta busca integrar música, arte, gastronomía, literatura y otras expresiones culturales en un mismo espacio.

Un escenario construido para Shakira

Otro de los elementos que diferencia esta residencia, según el análisis de Pablito Wilson, es la construcción de un escenario exclusivo para las presentaciones de la colombiana.

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El experto señaló que, en otros casos de residencias, los artistas han utilizado escenarios que ya existían, mientras que en el caso de Shakira se construyó un espacio específicamente para sus conciertos.

Para Wilson, esto representa una característica poco común dentro de este tipo de espectáculos y permite al artista incorporar elementos propios al formato.

La llegada de Shakira a Madrid está acompañada por una representación del Carnaval de Barranquilla. Un total de 130 bailarines, músicos y cantantes viajaron hasta España para participar en el espectáculo, llevando parte de las manifestaciones culturales de la ciudad natal de la cantante.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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