El merenguero y director de orquesta dominicano Wilfrido Vargas anunció que apelará una sentencia que lo condenó a pagar una millonaria indemnización al músico Juan Valdez, luego de que un tribunal reconociera a este último como coautor del popular merengue 'El baile del perrito'.



¿Por qué hay una disputa por 'El baile del perrito'?

La disputa por los derechos de autor del éxito de merengue no es algo nuevo, se trata de un tema legal de varios años. La semana pasada, un juzgado de primera instancia condenó a Vargas y a la empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., a pagar 14 millones de pesos dominicanos (unos 230.600 dólares) a Juan Valdez Ybet, tras acoger parcialmente una demanda por daños y perjuicios presentada por el músico.

A lo largo de varios años, Juan Valdez llevó a cabo una demanda en la que reclamaba que se le reconociera como coautor de la letra y melodía de la parte B de la canción lanzada en 1989, además de una indemnización de 100 millones de pesos dominicanos (unos 1,65 millones de dólares) por regalías no recibidas.

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Para llegar a una conclusión, el punto central de este debate musical tenía que establecer la participación que tuvo Valdez Ybet en uno de los éxitos más grandes del repertorio de Vargas y su orquesta. Wilfrido Vargas y su equipo señalaban que, en ese entonces, Juan Valdez solo cumplió labores de arreglista.



Sin embargo, una de las pruebas analizadas fue una grabación original del tema en un casete, que posteriormente fue digitalizada, en la que quedó registrada una conversación entre Wilfrido Vargas, Frantoni Santana y Juan Valdez sobre la creación de la canción. Por otro lado, se tuvieron en cuenta también los testimonios de otros músicos como Alejandro Abrahán Martínez Rodríguez, Santiago Delgado Veloz y Ramón Orlando, quienes señalaron que Valdez habría contribuido al 70% de la canción. Aunque el tribunal no reconoció ese porcentaje ni la millonaria sanción que exigía el músico, sí determinó que su rol no fue de arreglista sino de coautor de la pieza musical.



Con este material probatorio, la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, reconoció a Juan Valdez Ybet como coautor de 'El baile del perrito' e impuso una millonaria sanción a Wilfrido Vargas y su empresa.



La respuesta de Wilfrido Vargas

Vargas y su empresa señalaron en un comunicado que la sentencia no está en firme y que su ejecución quedará suspendida mientras la Corte de Apelación conoce el recurso. Asimismo, expresaron su confianza en que el tribunal examine nuevamente los hechos y las pruebas del caso.

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"Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad", manifestó Vargas. 'El baile del perrito' es una de las canciones emblemáticas del repertorio del merenguero, "quien ha contribuido con su trayectoria como productor, músico y compositor a la proyección internacional del merengue dominicano", añadió el comunicado.

El tema también enfrentó al artista en los tribunales con Winston Paulino, otro coautor del popular merengue, lanzado en 1992 y que inicialmente fue registrado únicamente a nombre de Wilfrido Vargas, conocido por éxitos como 'El jardinero' y 'El loco y la luna'.

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*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co