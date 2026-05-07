Reconocida actriz de 'Rebelde' falleció a los 73 años: ¿qué personaje interpretaba?

El mundo del entretenimiento mexicano está de luto una vez más ante el fallecimiento de una de sus reconocidas figuras de la televisión. En esta ocasión se ha confirmado la muerte de la actriz Xóchitl Vigil a sus 73 años.

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Hasta el momento no se han revelado los detalles de la causa de muerte de la mujer, pero su fallecimiento fue confirmado por sus seres queridos, su esposo y el medio audiovisual.



¿Quién era Xóchitl Vigil?

Xóchitl Vigil fue una importante figura para la televisión mexicana por su participación en telenovelas como 'Rebelde', en la cual interpretó a Rosa Fernández la mamá de Lupita (Maite Perroni). Pero su paso por los dramatizados también incluyó ‘Hogar, dulce hogar’, ‘Alguna vez tendremos alas’ y ‘Mujer, casos de la vida real’. Curiosamente, también trabajó en ‘Clase 406′, otra serie mexicana en la que también interpretó a la mamá de Dulce María, quien también trabajó en 'Rebelde'.

La primera en confirmar la noticia del fallecimiento de Vigil fue la cantante Margarita Batiz, su amiga, quien expresó su dolor por su partida en redes sociales. Luego fue César Bono, esposo de la actriz, quien confirmó la triste noticia.



“Yo me casé dos veces, bendito sea Dios sólo fueron dos. El primer matrimonio tuve dos hijas mujeres, ayer murió la mamá de esas dos hijas”, expresó el también actor en una entrevista con TvNotas.



De la misma forma, la organización de actores mexicanos, ANDI, también lamentó el fallecimiento de la intérprete. "El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Xóchitl Vigil, una actriz con una importante trayectoria en el doblaje y la televisión. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

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Jorge del Río Acosta, amigo cercano de la actriz, escribió: "Amiga querida, bellos recuerdos me quedan de ti, de tu talento enorme, de tu simpatía a raudales, de tu energía inacabable, de tu ingenio, de tu gracia, de tus divertidas ‘salidas de tono’, como en aquellas ocasiones cuando estábamos en un estudio de grabación por ejemplo y teníamos que esperar por alguna cosa técnica, tú te ponías a hacer el split, como buena bailarina de clásico, o levantabas la pierna hasta arriba o hacías pirouettes, pero de una forma tan graciosa que nos matabas de la risa a todos".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co