Dulce María, de RBD, está esperando a su segundo hijo

Dulce María, una de las voces más queridas del pop latino y recordada por su paso por RBD, anunció con emoción que está esperando a su segundo bebé junto a su esposo, el productor Paco Álvarez. La noticia, que ha conmovido a sus seguidores, llega justo cuando la cantante se prepara para celebrar su cumpleaños número 40, marcando un nuevo comienzo en su vida personal y familiar.



El anuncio del segundo embarazo de Dulce María

La revelación se produjo el pasado 27 de octubre, a través de una sesión de fotos publicada en la revista Marie Claire. En las imágenes, Dulce María aparece radiante, mostrando su embarazo con un aire de serenidad y madurez. “Me había puesto como límite los 40 años: quería cerrar ciclos y enfocarme en mi carrera. Pero, gracias a Dios, todo va bien. Este bebé viene a completar mi familia”, declaró la artista, visiblemente emocionada por la nueva etapa que atraviesa.

Aunque no ha revelado el sexo del bebé, la cantante explicó que este segundo embarazo llegó como una sorpresa. “Recuerdo que había ido a grabar una canción muy especial para mí y, después de estar mucho tiempo de pie repitiendo tomas, sentí que algo no estaba bien: me temblaban las piernas y me sentía débil. Entonces me hice la prueba. Fue una sorpresa muy linda”, contó.

Dulce María vive esta maternidad con una mezcla de plenitud y reflexión. En la entrevista con la revista, admitió que los primeros meses fueron “retadores”, especialmente porque compaginar su vida artística con el embarazo no siempre resulta sencillo. “Es un proceso lento y acelerado al mismo tiempo, sobre todo porque los primeros meses son intensos: hay muchas cosas que deben pasar para que todo salga bien”, confesó.



La cantante y actriz, quien ha mantenido una carrera constante desde su adolescencia, aseguró que este bebé representa el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. La maternidad, dice, le ha enseñado a redefinir el éxito y a priorizar lo verdaderamente importante. “La vida me ha mostrado que los planes no siempre salen como uno los imagina, pero que a veces las sorpresas más grandes son también las más hermosas”, escribió en sus redes sociales poco después de la publicación.



Su hija mayor, María Paula, nacida en diciembre de 2020, está a punto de cumplir cinco años y pronto se convertirá en hermana mayor. La pequeña ha sido, según Dulce, su “maestra de amor incondicional” y su principal fuente de inspiración. “La maternidad me cambió completamente. Me hizo más paciente, más fuerte y más consciente del tiempo”, confesó la intérprete en entrevistas anteriores.



¿Quién es la pareja de Dulce María?

La historia de amor entre Dulce María y Paco Álvarez comenzó en 2016, cuando ambos coincidieron en un proyecto audiovisual. Tres años después, el 9 de noviembre de 2019, sellaron su unión con una boda íntima y emotiva en Tequesquitengo, Morelos, rodeados de familiares y amigos cercanos. En junio de 2020, en plena pandemia, la artista anunció que se convertiría en madre por primera vez, y en diciembre de ese año dio la bienvenida a María Paula.

Ahora, cinco años después, la pareja celebra el milagro de una nueva vida, justo antes de que Dulce cumpla 40 años. La cantante ha sido honesta sobre el equilibrio entre su rol de madre y su carrera, especialmente después del esperado reencuentro de RBD en su gira Soy Rebelde Tour, que reunió a millones de fanáticos en América Latina y Estados Unidos.

Durante la gira, Dulce María compartió en varias ocasiones lo difícil que fue dejar a su hija para cumplir con los compromisos del grupo, pero también reconoció que esa experiencia le permitió reconectar con su público y con una parte esencial de su historia artística. “Fue un proceso muy intenso, pero me recordó por qué amo tanto lo que hago. Y ahora, poder volver a ser mamá me llena de un amor que no se compara con nada”, expresó.

Su anuncio de embarazo ha sido recibido con una ola de cariño y mensajes de felicitación por parte de colegas y seguidores que han acompañado su evolución desde los tiempos de Rebelde.

A pocas semanas de cumplir 40 años, Dulce María se muestra más serena y agradecida que nunca. Mientras prepara el nacimiento de su segundo hijo y se toma un respiro de los escenarios, la intérprete reafirma su compromiso con su familia y su deseo de seguir creciendo como mujer y artista. “Estoy viviendo el presente con todo mi corazón”, afirmó.

