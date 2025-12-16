¿Quién es Flor Cassi, la argentina que hace parte de La vuelta al mundo en 80 risas?

Florencia Cassi, la modelo y estrella de redes sociales argentina, ha emergido como una de las figuras más destacadas de la nueva temporada del exitoso programa de Caracol Televisión, 'La vuelta al mundo en 80 risas'. Con una trayectoria que combina el glamour del modelaje, la disciplina del fitness y un natural sentido del humor, Cassi no solo aporta belleza a la pantalla, sino también una versatilidad que le ha permitido consolidar una gran base de seguidores.



¿Quién es Flor Cassi?

Nacida en Córdoba, Argentina, el 13 de julio de 1985, bajo el signo de Cáncer, esta multifacética artista de 40 años ha sabido navegar el mundo del entretenimiento, capturando la atención de casi un millón de personas en plataformas digitales y, ahora, las audiencias colombianas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque nació y creció en Argentina, tomó la importante decisión de mudarse a México para impulsar su carrera en el modelaje. Su impacto en este ámbito es notable; ha sido representada por varias compañías de acondicionamiento físico, incluyendo Evolution Fitness y Total Fit, gracias a su trabajo en el modelaje fitness. Su ascenso a la popularidad se cimentó en las redes sociales, donde comenzó a compartir fotografías de modelaje profesional en Instagram en marzo de 2015.

Es reconocida no solo como modelo y estrella de las redes sociales, sino también como nutricionista y presentadora. De hecho, conduce su propia serie de televisión en Argentina, demostrando su capacidad para la comunicación y el entretenimiento. En sus redes sociales comparte constantemente contenidos relacionados con su carrera profesional y los proyectos televisivos en los que participa.



Su rol en La vuelta al mundo en 80 risas

El rol de Florencia Cassi en la nueva temporada de 'La vuelta al mundo en 80 risas' de Caracol Televisión es crucial, siendo una de las celebridades invitadas a recorrer el territorio colombiano junto a un humorista. El programa, que tuvo su lanzamiento el 15 de diciembre de 2025, tiene como objetivo hacer que los colombianos viajen desde la comodidad de sus hogares.



En esta aventura, Cassi está emparejada con el humorista colombiano Jhovanoty, quien se encarga de guiar a la argentina a través de diferentes regiones del país, buscando acercarla a la vasta riqueza cultural de Colombia. El itinerario de esta travesía es ambicioso e inclusivo, abarcando ciudades y destinos emblemáticos del país, tales como Bogotá, Cartagena y Santa Marta, además de regiones de gran valor tradicional y natural como Antioquia, Boyacá y el Amazonas.



Cassi ha descrito esta experiencia como una travesía profundamente enriquecedora e inolvidable. Ella misma expresó el impacto emocional y cultural del viaje: "Lo que más me impactó de Colombia fue su biodiversidad. Nunca me imaginé conocer lugares tan distintos y bellos, animales que ni sabía que existían, flores, árboles, paisajes y comidas que me dejaron con la boca abierta y con ganas de más”.

Publicidad

La conexión entre Flor Cassi y su compañero de viaje, Jhovanoty, fue instantánea y exitosa. La modelo argentina destacó públicamente la experiencia de trabajar con el humorista, compartiendo un mensaje el pasado 14 de diciembre en el que resaltó la complicidad y el respeto mutuo. "Me tocó el mejor compañero. Con él me divertí mucho, pero, además, aprendí y pude ver lo profesional y generoso que es. Siempre ayudando y queriendo ver brillar a los demás”, escribió.



¿Quién es el esposo de Flor Cassi?

El esposo de la presentadora es Erick Verdayes. Aunque Verdayes intenta mantener su vida alejada de los medios y sus redes sociales son privadas, Cassi le ha demostrado constantemente su amor a través de publicaciones. En medio del viaje de Flor con Jhovanotu, el humorista y otros de sus compañeros han bromeado con el parecido del colombiano con el esposo de la argentina.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.