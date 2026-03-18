"Spider-Man: Un Nuevo Día" presenta su primer tráiler: esto revela el adelanto de la película

El director Destin Daniel Cretton, conocido por las películas "Short Term 12" (2013) y "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" (2021), y la serie "Wonder Man" (2026), fue el encargado de llevar una nueva historia del superhéroe de Nueva York a la gran pantalla. Sony Pictures y Marvel Studios revelaron el primer tráiler oficial de "Spider-Man: Un Nuevo Día", que muestra el regreso de Tom Holland en el traje del hombre araña.

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"Tras el Día del Juicio Final, Peter Parker intenta centrarse en la universidad y abandonar a Spider-Man. Cuando una nueva amenaza pone en peligro a sus amigos, debe romper su promesa y volver al traje", se lee en la sinopsis de la película, que tiene como fecha de estreno para Colombia el 30 de julio de 2026. "Hola, me llamo Peter Parker. No te acuerdas de mí, pero antes nos conocíamos", dice Holland en su papel de Parker. Recordemos que el personaje arácnido fue borrado de la memoria de todos en el planeta en "Spider-Man: Sin Camino A Casa" (2021).



¿Qué se sabe de la trama de "Spider-Man: Un Nuevo Día"?

"A veces Spider-Man debe hacer lo más difícil, aunque le parta el corazón a Peter Parker", se escucha también decir al personaje de Holland, quien al parecer se acercó a sus antiguos amigos y a su entonces novia, MJ (interpretada por Zendaya), aunque no lo recuerden. En el tráiler vemos cómo el protagonista comienza un proceso de mutación genética, por lo que debe buscar ayuda de Bruce Banner, también conocido como The Hulk, quien es nuevamente interpretado por Mark Ruffalo. (Lea: ¿Cómo fue el accidente de Tom Holland en la grabación de Spiderman por el que está hospitalizado?).



Otro adición interesante al elenco es Jon Bernthal, quien retoma su papel de Frank Castle (The Punisher), el antihéroe que primero debutó en la serie de Netflix "Daredevil", conectando personajes vitales de Marvel dentro de la gran ciudad de Nueva York. El actor Michael Mando regresa con su personaje de Mac Margan "Scorpion", que había interpretado en la primera película del superhéroe arácnido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, "Spider-Man: De regreso a casa" (2017), hace casi una década.



Al elenco se suman otras caras conocidas dentro y fuera del universo de Marvel, como Jacob Batalon, que retoma su rol de Ned, el fiel amigo del hombre araña. En las nuevas adiciones, aunque sin sus respectivos roles revelados, también se encuentran Tramell Tillman, conocido por su rol en la serie "Severance"; Sadie Sink, estrella de la serie "Stranger Things"; y Liza Colón-Zayas, una de las figuras clave dentro de la exitosa serie "The Bear". (Le puede interesar: Nicolas Cage es Spider-Man en nueva serie: fecha de estreno y dónde ver "Spider-Noir").

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Para finales del año, se espera el estreno de "Vengadores: Doomsday", dirigida por los hermanos Anthony Russo y Joe Russo. La cinta espera mostrar un conflicto multiversal que verá el regreso a este mundo de superhéroes de Robert Downey Jr., conocido por su papel de Tony Stark/Iron Man, quien en esta ocasión estará con el rol de Victor von Doom, más conocido como Doctor Doom. Por el momento no se ha confirmado que Holland interprete a Spider-Man en la cinta, pero se espera que sí salga en la secuela "Vengadores: Guerras Secretas", programada para 2027.