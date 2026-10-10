Quién es María Alejandra López: de 13 años de persistencia a coronarse Miss Universe Colombia 2026

El Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla se convirtió en el escenario donde María Alejandra López Pérez, representante del departamento de Risaralda, fue coronada como la nueva Miss Universe Colombia 2026. La pereirana logró su paso al top 10 gracias al respaldo masivo de sus seguidores, consolidándose como la candidata más votada con el 25,7 % del apoyo del público. La velada culminó cuando recibió el cetro para suceder a Vanessa Pulgarín, mientras que Marly Velásquez Marín, representante de Medellín, fue elegida como virreina.

Este logro marca el punto culminante de 13 años de trayectoria en los concursos de belleza. Desde su debut como Señorita Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza 2013 (donde alcanzó el puesto de Primera Princesa y el reconocimiento de 'Rostro Jolie'), López construyó una impecable carrera en las pasarelas. A lo largo de los años ha obtenido importantes títulos internacionales, entre ellos Reina Hispanoamericana 2013 en Bolivia y Miss Caraïbes Hibiscus 2014 en la Isla de San Martín. Además, se coronó como Miss Mundo Colombia 2015, logró el puesto de primera finalista en Miss Universe Colombia 2021 y se ubicó como segunda finalista en Miss Grand Internacional 2023 en Vietnam.



Perfil profesional, políglota e impacto integral

Nacida el 2 de septiembre de 1994 en Pereira, María Alejandra tiene 32 años y mide 1,76 metros. Más allá de su faceta en el modelaje, es ingeniera industrial egresada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde estudió becada. Vivió parte de su infancia en Tampa, Florida, y habla fluidamente español, inglés y francés.

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Durante la semana de preparación previa a la gala final en Barranquilla, su carisma y condición física le permitieron destacar al ganar los premios de Miss Figura Bodytech y Miss Bulova Time, un reconocimiento enfocado en el liderazgo, la comunicación y el impacto social.



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Rumbo a la edición 75 de Miss Universe en Puerto Rico

Tras su triunfo nacional, María Alejandra López viajará a San Juan, Puerto Rico, para representar a Colombia en la edición 75 de Miss Universe, que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre. Con su participación, la delegada colombiana buscará conseguir la tercera corona universal para el país, tras las victorias históricas de Luz Marina Zuluaga en 1958 y Paulina Vega en 2014.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO