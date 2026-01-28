Revelan cartel de La Solar Medellín 2026: Danny Ocean, J Álvarez, Mora y más artistas confirmados

La Solar Medellín, uno de los festivales más concurridos del circuito latinoamericano, confirmó su regreso con una edición de un solo día, pero con una apuesta más grande en producción y escala. La cita será el sábado 2 de mayo, en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot, y el evento tendrá una apertura de puertas desde las 2:00 p.m., mismo horario en el que comienza la jornada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El festival se presenta como un cartel amplio, con artistas que cruzan generaciones, géneros y escenas, y con un enfoque claro en música urbana, electrónica y ritmos latinos. La organización confirmó que el festival tendrá una zona familiar especialmente habilitada para menores desde los 12 años, siempre que ingresen acompañados por un adulto responsable. Estas localidades familiares incluyen:



VIP Familiar

General Familiar

Para ingresar, cada menor debe estar acompañado por un adulto y ambos deben tener la misma localidad. Además, estas zonas tienen acceso exclusivo y se ubican únicamente en el stage principal, sin acceso a los escenarios secundarios del evento. Las localidades familiares estarán habilitadas hasta las 12:00 a.m., y no permiten venta ni consumo de alcohol en esas áreas. En cuanto a la edad mínima en otras localidades, el festival indicó que el acceso es para mayores de 18 años, excepto en la zona familiar.

Además, el evento contará con una modalidad especial llamada Tardeo, destinada a quienes ingresen temprano. La franja de Tardeo tiene un horario específico, entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.; después de esa hora no se permite el ingreso con esta modalidad. El resto de las entradas permiten ingreso en cualquier momento dentro de la jornada.



Cartel completo de La Solar Medellín 2026

En la parte principal del cartel se destacan nombres como DJ Snake, Mora y Danny Ocean, quienes lideran el evento junto a otras figuras importantes del género urbano y la electrónica. La alineación completa incluye:



DJ Snake

Mora

Danny Ocean

Alvaro Díaz

J Álvarez

Mora

Crudo Means Raw

Yandel Sinfónico

Kris R

Nanpa Básico

Porter Robinson (DJ Set)

Sofi Tukker

Orishas

Rich Mafia (Alemán + Gera MX)

Caleb Calloway

Elena Rose

Eddy Herrera

Gabito Ballesteros

Kybba

Argüello

Aria Vega

El Zar

DFZM

Maisak

Además, el festival tendrá presentaciones especiales de Kris R y Nanpa Básico, y contará con Ana del Castillo como host del evento.



Publicidad

Precios de la Etapa 1 de La Solar 2026

Etapa 1

La Solar 2026 presentó sus precios en tres etapas de venta. Estos son los valores de la Etapa 1, que son los que se encuentran en el anuncio más reciente:



Tardeo (2:00 p.m. a 5:00 p.m.): $300.000 + $54.500

Anytime: $375.000 + $68.100

VIP: $575.000 + $104.500

VIP Familiar: $375.000 + $68.100

General Familiar: $262.500 + $47.700

Etapa 2

Tardeo (2:00 p.m. a 5:00 p.m.): $360.000 + $65.400 5.000

Anytime: $450.000 + $81.800 3.500

VIP: $690.000 + $125.400 2.250

VIP Familiar: $450.000 + $81.800 500

General Familiar: $315.000 + $57.300

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co